Water drinken maar cola proeven dankzij geur: Bepaalt grotendeels smaak

Water drinken, maar cola ruiken: dat kan met de Air Up. Volgens het Belgische medium Het Laatste Nieuws is het steeds populairder bij kinderen, want de drinkfles laat je hersenen denken dat het pure kraanwater dat erin zit een smaakje heeft. Maar zorgt het ook echt voor dezelfde smaakbeleving?



De Air Up werkt als volgt: je plaatst een zogeheten geurpod op het mondstuk van de fles, en die geeft geur af. De pods zijn er in smaken zoals cola, citroen, aardbei en bosvruchten. In Nederland bestaat de Air Up nu zo’n anderhalf jaar, en volgens het bedrijf zelf wint de fles aan populariteit. "Wereldwijd zijn er al meer dan twee miljoen flessen verkocht, en Nederland is een grote markt", laat persvoorlichter Quinty Stuurman weten aan EditieNL.



Volgens haar is de Air Up een leuke manier om meer water binnen te krijgen. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid is 1,5 tot 2 liter. "En mensen schaffen hem aan vanuit duurzaamheidsredenen." Een pod zou namelijk langer meegaan dan bijvoorbeeld een plastic flesje. "Voor de jonge generatie is duurzaamheid belangrijk. Ook zijn ze bezig met gezonder leven, en dan is dit een leukere en lekkere manier om water te drinken."



Dat jongeren meer bezig zijn met gezond en duurzaam leven, herkent consumentenexpert Margré Nijkamp van Motivaction. "Die twee dingen hebben ze bij Air Up slim gecombineerd." Nijkamp vindt de fles ook hip en opvallend. "Bij jongeren resoneert hij heel erg: middelbare scholieren promoten hem bij elkaar. Je kunt daarnaast met verschillende smaken combineren, dus je kunt personaliseren."



Toch is Nijkamp niet louter positief. "Het is geen goedkoop ding, en alleen bij je eerste bestelling krijg je er pods bij. Voor de gemiddelde consument is dat best een prijs", zegt ze. Ook is de Air Up uitsluitend online te bestellen. "Daar komt bij dat de smaak van een pod er na een week af is, ook als de pod al is aangebroken en je gebruikt hem een week niet. Hij gaat dus maximaal een week mee en dan moet je weer bijbestellen."



Bovendien: proef je ook echt een smaakje wanneer er in feite alleen geur aan zit? Volgens Sanne Boesveldt, hoofddocent sensoriek en eetgedrag bij Wageningen Universiteit, bepaalt geur het grootste deel van je smaakbeleving. "Als we iets proeven in onze mond dan is dat altijd een combinatie van geur en smaak. Smaak is wat er op je tong gebeurt, maar je proeft nog veel meer door de geur van eten of drinken."



Boesveldt gaat verder: "Als je bijvoorbeeld sinaasappel ruikt via zo’n drinkfles, dan denk je dan je jus d'orange aan het drinken bent. Dat komt omdat je hersenen geuren met smaken associëren." Dat we proeven met onze reuk kun je volgens de docent zelf uitproberen. "Als je op een aardbei kauwt en je doet je neus dicht, dan proef je niks. En dat geldt dus eigenlijk voor al ons eten en drinken."

Als je bijvoorbeeld sinaasappel ruikt via zo'n drinkfles, dan denk je dan je jus d'orange aan het drinken bent.



O ja, denken we dat dan?? Tsssss

