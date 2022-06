Vrouw in India trouwt met zichzelf

Een vrouw in India heeft een primeurtje en daarmee ook alle ogen in het land op zich te pakken. Woensdag trouwde de vrouw namelijk met zichzelf en daarmee is ze de eerste Indiase persoon die een sologamische bruiloft heeft.



Eigenlijk zou de grote dag pas morgen zijn, maar Kshama Bindu besloot eerder deze week al het huwelijk te laten voltrekken.



In eerste instantie had de vrouw een priester geboekt om haar met zichzelf te laten trouwen volgens traditionele gebruiken en Vedische rituelen. Nadat het verhaal viraal ging, kreeg de priester toch koudwatervrees en liet hij weten het niet te willen doen.



Afgelopen woensdag wist de vrouw toch iemand te vinden. "Ik ben een onafhankelijke vrouw en ik kies voor mezelf", laat de vrouw desgewenst weten volgens The Independent. You go, girl!

Reacties

13-06-2022 17:42:49 zwannie

Junior lid

WMRindex: 16

OTindex: 0

Wat een aandachttrekkerij.

En nu wacht ik met spanning op het moment dat ze wilt scheiden/

13-06-2022 17:46:16 Buick

Erelid



WMRindex: 3.110

OTindex: 852



Hooguit haar billen even als ze een wind laat. @zwannie , ze kan niet uit elkaar gaan.Hooguit haar billen even als ze een wind laat.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: