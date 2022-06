Vrouw wil schadevergoeding na soa door seks in auto

Een vrouw in Missouri (VS) die na seks in een auto een soa opliep, krijgt van de verzekering mogelijk een schadevergoeding van 5,2 miljoen dollar. Door seks met haar ex in zijn auto heeft de vrouw nu het HPV-virus en daarom mag de verzekering lappen.



Het gaat om de maatschappij GEICO, waar de auto van de ex is verzekerd. De ex in kwestie zou zijn gediagnosticeerd met keelkanker en zou HPV met zich meedragen. Hij zou toch seks met haar gehad hebben, ondanks dat hij de risico's kende, meldt Daily Mail.



Omdat schadelijke uitstoot plaatsvond in de auto, lijkt het erop dat de vrouw juridisch gezien misschien wel eens een punt kan hebben. Volgens de polisvoorwaarden, keert de verzekering ook uit wanneer iemand een verwonding oploopt in het betreffende voertuig. Gezien de HPV vermoedelijk is overgedragen in de auto - volgens de vrouw dan - staat ze mogelijk in haar recht.



Doorgaans komen de verwondingen door een botsing, aanrijding of omdat iemand de vingers tussen de deur krijgt. Een schadevergoeding vanwege een soa, is vooralsnog nieuw voor de verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf is nog in conclaaf met de federale rechter of ze de vrouw ├ęcht een schadevergoeding moeten betalen.

Reacties

12-06-2022 18:31:05 Jura6

In Amerika kent men geen grijs... het is zwart of wit!

12-06-2022 19:05:03 De Paus

S Ik weet niet of dit wel onder de dekking van mijn Pausmobielverzekering valt.

12-06-2022 19:46:58 omabep

@De Paus : Nee, jij mag niet dekken dus is het niet gedekt bij jouw verzekering.

12-06-2022 21:14:23 allone

Quote:

Omdat schadelijke uitstoot plaatsvond in de auto Uit-stoot?! En is dit bewezen, of hoeft dat niet?

Seks met haar ex... Gaat ze die ook aanklagen voor 5 miljoen? Uit-stoot?! En is dit bewezen, of hoeft dat niet?Seks met haar ex... Gaat ze die ook aanklagen voor 5 miljoen?

12-06-2022 21:44:13 Grouse

Als er opzet of grove nalatigheid in het spel is, of het bewust opzoeken van gevaar, dan krijgt ze mooi niks

12-06-2022 22:49:02 Fred1234

Het is haar ex wie zegt dat ze niet eerder het opgelopen heeft .

En zelfs als waarom moet een verzekering betallen voor haar plezier ze ging toch zelf met de benen wijd en de ex ertussen niet de verzekering of heb ik het mis

Lijkt me meer een wie de billen brand moet op de blaren zitten geval.

