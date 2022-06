Man overlijdt nadat hij in vat met gesmolten ijzer valt

Een man uit Illinois, Amerika smolt gedeeltelijk nadat hij vorige week donderdag in een vat vol gesmolten ijzer met een temperatuur van 2600 graden Fahrenheit viel.



De 39-jarige vader van 3 kinderen was op slag dood.



De autoriteiten arriveerden rond 10 uur ’s morgens op de Caterpillar Mapleton Foundry waar het voorval plaatsvond en geloven dat het gaat om een ongeluk, geen misdrijf.



Volgens een andere werknemer van de metaalgieterij was de overledene pas 5 dagen in dienst en ontbrak bij hem de nodige training om op die afdeling te zijn.

Reacties

12-06-2022 14:13:57 Grouse

Eerst chocola en nu ijzer.

Mijn oom is verdronken in een vat whiskey.

12-06-2022 14:16:56 Emmo

@Grouse : Ik ken iemand die verdronken is in een vat bier. Hij is er nog drie keer uitgekomen om te plassen.

12-06-2022 14:48:19 venzje

Dik 1400 °C is inderdaad best warmpjes.

12-06-2022 15:46:44 allone

Geen veiligheidsvoorschriften daar in de VS?

