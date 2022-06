Leraar biologie in Amsterdam betrapt bij plegen fraude met examens

Een leraar biologie van het Comenius Lyceum in Amsterdam heeft bij de eindexamens van leerlingen van de mavo goede antwoorden toegevoegd aan foute antwoorden. De tweede corrector constateerde de fraude en lichtte de inspectie in.



Rector Freek op ’t Einde bevestigt dat na berichtgeving van de lokale zender AT5. ,,Het is bizar dat een professional dit doet, we hadden het totaal niet verwacht”, zegt hij. Volgens Op ’t Einde heeft de inspectie geconstateerd dat de leraar met een ander handschrift goede antwoorden heeft toegevoegd aan foute antwoorden. De tweede corrector viel het op en stelde de inspectie op de hoogte.



Na het vaststellen van de fraude zijn de examens opnieuw nagekeken. Leerlingen mogen ervoor kiezen om het examen opnieuw te maken. Ouders zijn per brief op de hoogte gesteld van de fraude. Donderdag worden de uitslagen van de eindexamens voor middelbare scholieren bekendgemaakt.



Waarom de leraar, die lang op het Comenius Lyceum werkt, het heeft gedaan, is niet bekend. ,,We zijn ook wel verdrietig, waarom doe je dit?” vraagt Op ’t Einde zich af. De gevolgen voor de leraar zullen waarschijnlijk groot zijn. Bij dergelijke fraude volgt normaal ontslag, maar daar wil de rector nog niet op vooruitlopen.

12-06-2022 08:16:07 allone

Oudgediende



Bizar en toch niet bizar, want het is van alle tijden..

vorige week nog vertelde een vriendin van mij hoe haar geliefde natuurkundedocent zijn studenten hielp door het examen te komen. Okay, niet echt door fraude, maar wel door er voor te zorgen dat zijn leerlingen betere kansen en cijfers kregen.

Dat je toekomst van een cijfertje en een 0.1 punt meer of minder afhangt, dat is pas bizar

12-06-2022 08:30:30 allone

Oudgediende



@allone :

Waarom de leraar, die lang op het Comenius Lyceum werkt, het heeft gedaan, is niet bekend. QuoteWaarom de leraar, die lang op het Comenius Lyceum werkt, het heeft gedaan, is niet bekend. Hoezo, niet bekend? Bizar is dat een leraar die om zijn leerlingen geeft, als misdadiger wordt neergezet. Okay, hij mag geen fraude plegen, maar begrijpelijk is het wel, dat hij zijn leerlingen wil helpen. En hoeveel verschil maakt dit? Wordt een 5 ineens een 8, of is het net een halve punt die leerlingen over de drempel helpt?

12-06-2022 09:04:09 Emmo

Stamgast



En dat halve puntje, eventueel, waar je het over hebt. Goed, dat halve puntje, dat zien we door de vingers. Ja, maar, als je een half puntje door de vingers ziet, dan kan een heel punt óók wel, en anderhalf, en twee, enzovoorts. Hellend vlak, je snapt 'm.



Zolang er geen betere, objectievere methoden zijn om het kennisniveau van een leerling te testen dan cijfers, of beoordelingen, zit je daar toch aan vast. @allone : Er wordt in zo'n geval wel van je verwacht dat je eerlijk bent. Ben je dat niet dan beschaam je het vertrouwen en bent daarmee ongeschikt. Mogelijk niet als leraar, maar wel als examinator.En dat halve puntje, eventueel, waar je het over hebt. Goed, dat halve puntje, dat zien we door de vingers. Ja, maar, als je een half puntje door de vingers ziet, dan kan een heel punt óók wel, en anderhalf, en twee, enzovoorts. Hellend vlak, je snapt 'm.Zolang er geen betere, objectievere methoden zijn om het kennisniveau van een leerling te testen dan cijfers, of beoordelingen, zit je daar toch aan vast.

12-06-2022 09:19:29 allone

Oudgediende



En zeg nou zelf, hoeveel van die 'kennis' heb je in je latere leven werkelijk nodig? Voor sommige vakken/beroepen wel natuurlijk, maar het meeste vergeet je meteen weer en is onnodige balast



(toen ik in de 2e klas van het gymnasium zat, hadden we 30 uur per week les, 10 uur daarvan waren Grieks en latijn, waar je woordjes voor moest leren, en dan hadden we ook engels, Duits, en frans, waarvoor je woordjes moest leren. En wat leer je dan? Niets, het is allemaal tijdverspilling. Afschuwelijk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kennis, maar dit is geen kennis, dit is gewoon alleen maar stom

Laat die leerlingen iets doen wat echt nuttig is voor hun latere leven.

Objectieve kennis? Je kunt alles wat je wil weten opzoeken. Leer ze wat beters ajb. Leer ze hoe ze een goed succesvol gelukkig leven kunnen leiden.)



Laatste edit 12-06-2022 09:26 @Emmo : je hebt natuurlijk gelijk, maar persoonlijk vind ik dat het hele onderwijssysteem niet deugt, en daarom voel ik sympathie voor deze leraar en voor alle leerlingen die er moeite mee hebben.En zeg nou zelf, hoeveel van die 'kennis' heb je in je latere leven werkelijk nodig? Voor sommige vakken/beroepen wel natuurlijk, maar het meeste vergeet je meteen weer en is onnodige balast(toen ik in de 2e klas van het gymnasium zat, hadden we 30 uur per week les, 10 uur daarvan waren Grieks en latijn, waar je woordjes voor moest leren, en dan hadden we ook engels, Duits, en frans, waarvoor je woordjes moest leren. En wat leer je dan? Niets, het is allemaal tijdverspilling. Afschuwelijk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kennis, maar dit is geen kennis, dit is gewoon alleen maar stomLaat die leerlingen iets doen wat echt nuttig is voor hun latere leven.Objectieve kennis? Je kunt alles wat je wil weten opzoeken. Leer ze wat beters ajb. Leer ze hoe ze een goed succesvol gelukkig leven kunnen leiden.)

12-06-2022 09:43:12 Mikeph

Senior lid

Niet door mensen die door hulp van een leraar ineens een baan hebben waar ze eigenlijk niet voor geschikt zijn. @allone : ik verwacht wel dat als ik bijv. op een operatie tafel lig, ik geholpen word door mensen die de kennis hebben.Niet door mensen die door hulp van een leraar ineens een baan hebben waar ze eigenlijk niet voor geschikt zijn.

12-06-2022 09:45:25 Emmo

Stamgast



Mijn moeder rekende tijdens het boodschappen doen uit wat de rekening zou zijn en kon bij de kassa onmiddellijk met gepast geld betalen. Zonder de tafels was haar dat niet gelukt.



Ikzelf ben regelmatig in Frankrijk geweest. De Lingua Franca in de zeevaart is Engels, maar veel fransozen hebben daar niet echt weet van. Het was verbazingwekkend (voor mij) wat ik met die paar woordjes middelbare-school-frans toch nog voor mekaar kon krijgen.



Of iets leren tijdverspilling is geweest, dat weet je pas op het eind van je leven. @allone : Het gaat niet alleen om de basale kennis, maar ook om het leren leren. En ook opzoeken moet je leren. Geheugentraining, ook wat waard.Mijn moeder rekende tijdens het boodschappen doen uit wat de rekening zou zijn en kon bij de kassa onmiddellijk met gepast geld betalen. Zonder de tafels was haar dat niet gelukt.Ikzelf ben regelmatig in Frankrijk geweest. De Lingua Franca in de zeevaart is Engels, maar veel fransozen hebben daar niet echt weet van. Het was verbazingwekkend (voor mij) wat ik met die paar woordjes middelbare-school-frans toch nog voor mekaar kon krijgen.Of iets leren tijdverspilling is geweest, dat weet je pas op het eind van je leven.

12-06-2022 09:54:52 allone

Oudgediende



: vanaf de middelbare school is het niet meer basiskennis, maar 'specialisatie', en teveel in één richting, vind ik. Goed voor sommige leerlingen (

Want het probleem is dat de meeste 12-jarigen nog geen flauw idee hebben wat ze met hun leven willen doen.

Ja, die Fransozen.... Die versta ik vaak niet, zelfs als ze proberen engels te spreken



Laatste edit 12-06-2022 10:02 @Mikeph : ja natuurlijk, ik ook, daarom zei ik er bij "Voor sommige vakken/beroepen wel natuurlijk" @Emmo : vanaf de middelbare school is het niet meer basiskennis, maar 'specialisatie', en teveel in één richting, vind ik. Goed voor sommige leerlingen ( @Mikeph 's chirurg bijv.), maar niet voor alle...Want het probleem is dat de meeste 12-jarigen nog geen flauw idee hebben wat ze met hun leven willen doen.Ja, die Fransozen.... Die versta ik vaak niet, zelfs als ze proberen engels te spreken

12-06-2022 10:27:02 Zeeuw

Senior lid

Verder kan ik me wel deels vinden in je reactie, ik ben zelf van 3 havo naar 4 mavo gegaan omdat ze me wouden laten blijven zitten op een 5,4 voor engels 5,3 voor frans en een 5 voor duits. Met alsnog een 6,8 gemiddeld over alle vakken. Daar komt ook nog bij dat ik een excact paket had gekozen en frans en duits dus zou laten vallen. Ze vonden me niet gemotiveerd genoeg (wat ook wel deels klopte) maar een meisje uit mijn klas is overgegaan naar 4 havo met 4 vijven (ze was uiterst gemotiveerd). Omdat ik dit verschrikkelijk onredelijk vondt ben ik toen naar 4 mavo gegaan om die leraren nooit meer te hoeven zien. @allone kleine kanttekening die verplichte vakken gelden alleen in de onderbouw, daarna kun je een keuze maken. (met uitzondering van wiskunde a, nederlands, engels en lichamelijke opvoeding) en je zegt een 12-jarige weet nog niet wat ze willen, daarom juist lijkt het me goed om in de onderbouw een breed vakkenpaket te hebben om te ontdekken waar je intresses liggen.Verder kan ik me wel deels vinden in je reactie, ik ben zelf van 3 havo naar 4 mavo gegaan omdat ze me wouden laten blijven zitten op een 5,4 voor engels 5,3 voor frans en een 5 voor duits. Met alsnog een 6,8 gemiddeld over alle vakken. Daar komt ook nog bij dat ik een excact paket had gekozen en frans en duits dus zou laten vallen. Ze vonden me niet gemotiveerd genoeg (wat ook wel deels klopte) maar een meisje uit mijn klas is overgegaan naar 4 havo met 4 vijven (ze was uiterst gemotiveerd). Omdat ik dit verschrikkelijk onredelijk vondt ben ik toen naar 4 mavo gegaan om die leraren nooit meer te hoeven zien.

12-06-2022 11:10:44 allone

Oudgediende



: dat ben ik helemaal met je eens, .. maar die keuzes worden toch vrij snel gemaakt: bij mij vielen na de brugklas al een heleboel (leuke) vakken weg.. voor sommige is dit te snel, lijkt mij.

En dat mensen niet gemotiveerd zijn komt toch ook omdat ze het allemaal helemaal niet interessant vinden?!

Maar ja, om een systeem te vinden dat voor iedereen perfekt is, is waarschijnlijk ook niet makkelijk....

En ja, als je een 6,8 gemiddeld had, ondanks de vijven voor talen, was je blijkbaar goed genoeg in de exacte vakken, waar je sowieso in door wilde Dus jouw situatie klinkt idd onredelijk, vooral als dat meisje wel door mocht @Mikeph : .. en hogere cijfers betekent ook niet 'betere chirurg'.. ik heb liever een goede chirurg met lage cijfers dan een slechte chirurg met hoge cijfers. @Zeeuw : dat ben ik helemaal met je eens, .. maar die keuzes worden toch vrij snel gemaakt: bij mij vielen na de brugklas al een heleboel (leuke) vakken weg.. voor sommige is dit te snel, lijkt mij.En dat mensen niet gemotiveerd zijn komt toch ook omdat ze het allemaal helemaal niet interessant vinden?!Maar ja, om een systeem te vinden dat voor iedereen perfekt is, is waarschijnlijk ook niet makkelijk....En ja, als je een 6,8 gemiddeld had, ondanks de vijven voor talen, was je blijkbaar goed genoeg in de exacte vakken, waar je sowieso in door wildeDus jouw situatie klinkt idd onredelijk, vooral als dat meisje wel door mocht

12-06-2022 12:25:26 De Paus

Oudgediende



S @allone : Einstein’s parents thought he might be mentally retarded because he did not speak until he was four years old. He broke his silence one night at dinner saying, “The soup is too hot.” When his parents asked why he had not spoken previously, the young Einstein responded, “Because up to now everything was in order.” Still, he spoke only haltingly until he was nine years old, practicing sentences in his head or under his breath until he got them right.

12-06-2022 13:44:49 allone

Oudgediende



@De Paus :

precies, als je niet aan de 'norm' voldoet, dwz 'het gemiddelde', dat ben je meteen niet goed precies, als je niet aan de 'norm' voldoet, dwz 'het gemiddelde', dat ben je meteen niet goed

12-06-2022 14:11:12 Grouse

Oudgediende



Daar gaat echter wel heel veel tijd inzitten. Vaak is een basale kennis van bijzonder nut om eenvoudige handelingen uit te voeren.

Ik heb een discussie gehad met de onderwijzer op de school van mijn kinderen. Hij vond topografie van Nederland niet belangrijk. Want je kunt immers alles opzoeken?

Kan zijn maar een beetje de weg kennen in eigen land is absoluut niet verkeerd.

Je hoeft niet elk dorpje of gehucht te kennen maar het is heel handig als je de iets grotere plaatsen weet te vinden.

Internationaal gezien is ook het weten te plaatsen van landen als Rusland en Oekraíne belangrijk voor het begrip waar de oorlog om gaat.

Vroeger heb ik nooit kunnen bedenken dat ik nog iets aan mijn natuurkundelessen zou hebben. Tegenwoordig teer ik nog op mijn kennis van het VWO. @allone : Je zegt dat je alles op kunt zoeken. Dat is waar.Daar gaat echter wel heel veel tijd inzitten. Vaak is een basale kennis van bijzonder nut om eenvoudige handelingen uit te voeren.Ik heb een discussie gehad met de onderwijzer op de school van mijn kinderen. Hij vond topografie van Nederland niet belangrijk. Want je kunt immers alles opzoeken?Kan zijn maar een beetje de weg kennen in eigen land is absoluut niet verkeerd.Je hoeft niet elk dorpje of gehucht te kennen maar het is heel handig als je de iets grotere plaatsen weet te vinden.Internationaal gezien is ook het weten te plaatsen van landen als Rusland en Oekraíne belangrijk voor het begrip waar de oorlog om gaat.Vroeger heb ik nooit kunnen bedenken dat ik nog iets aan mijn natuurkundelessen zou hebben. Tegenwoordig teer ik nog op mijn kennis van het VWO.

12-06-2022 14:26:23 allone

Oudgediende



@Grouse : ben ik met je eens, natuurlijk is enige basiskennis handig, je kunt idd niet alles opzoeken. Maar dit, en basisschoolkennis, je begint pas op de middelbare school met kiezen en specialiseren..

En ik ben ook niet tegen kennis, of dingen leren, alleen zou onderwijs meer moeten zijn dan alleen feitenkennis en cijfers voor hoeveel je uit je hoofd weet



Laatste edit 12-06-2022 14:28 ben ik met je eens, natuurlijk is enige basiskennis handig, je kunt idd niet alles opzoeken. Maar dit, en @Emmo 's rekenvoorbeeld, is vooralschoolkennis, je begint pas op de middelbare school met kiezen en specialiseren..En ik ben ook niet tegen kennis, of dingen leren, alleen zou onderwijs meer moeten zijn dan alleen feitenkennis en cijfers voor hoeveel je uit je hoofd weet

