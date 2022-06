Taxicentrale moet het met auto minder doen: meeuw broedt op motorkap

Een meeuwenkoppel in Alkmaar heeft een nest gebouwd tussen de ruitenwissers van een taxi. De taxicentrale moet het de komende tijd daardoor met een auto minder doen. Meeuwen zijn beschermd in ons land en daarom mag de broedende vogel niet worden verplaatst.Medewerkers van de taxicentrale en de dierenambulance probeerden het nestje tijdens de bouw ervan al eens te verwijderen. Maar de meeuwen keerden steeds terug. Nu het meeuwenkoppel een ei heeft gelegd, mag het nest niet meer verwijderd worden en moet de taxicentrale de wagen laten staan tot de vogels eieren zijn uitgebroed en het gezin weer uitgevlogen is.Alkmaar kampt volgens NH Nieuws al langer met een meeuwenplaag en heeft speciale daken aangewezen waar meeuwen in alle rust mogen broeden, de zogenoemde gedoogdaken. Hoewel er een gedoogdak in de buurt van het nest te vinden is, hebben deze twee meeuwen dus toch voor de motorkap gekozen.