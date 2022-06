Storm (11) ontwerpt vredesvlag, ontvangt reactie van koning

Storm is pas 11, maar houdt zich nu al bezig met serieuze thema's. De jongen uit het Brabantse dorp Made vindt dat er een einde moet komen aan de oorlog in Oekraïne en maakte een vredesvlag. Zijn ontwerp belandde zelfs bij de koning. "Mijn doel is dat het de officiële vredesvlag van Nederland wordt.""Door de oorlog in Oekraïne ervaar ik veel spanning, dus heb ik behoefte aan een vredesteken", schrijft Storm in een brief aan de burgemeester van Drimmelen. Hij besloot zelf met een ontwerp aan de haal te gaan. Het werd een exemplaar met veel kleuren, strepen en vredesduiven. In het midden staat een oog waar yin en yang in verwerkt zijn.Storm wil dat mensen bij het zien van zijn vlag moeten denken: het komt weer goed. "Mijn doel is dat het de officiële vredesvlag van Nederland wordt", schrijft hij. In zijn brief vraagt hij de burgemeester om hulp.Zijn woorden maakten indruk: burgemeester Gert de Kok nodigde Storm uit om kennis te maken met hem en wethouder Jürgen Vissers (Jeugd). En dat niet alleen: hij zorgde er ook voor dat de vredesvlag bij de koning terechtkwam.Inmiddels heeft Storm een brief terug. "De koning heeft jouw vredesvlag goed bekeken en vindt de vlag heel erg mooi", laat het Kabinet van de Koning weten. "Ook vindt hij de symbolen en de betekenis heel goed bedacht. Hopelijk komt er snel een einde aan de oorlog in Oekraïne en hoeft niemand meer bang te zijn."Hoewel de de koning aangeeft verder niets voor Storm te kunnen doen, is de jongen zo trots als een pauw. Inmiddels heeft hij zijn ontwerp als echte vlag cadeau gekregen en wappert deze aan de gevel van zijn huis.