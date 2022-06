Mysterie: Jaap en Trudy renoveerden hun huis en vonden een geheimzinnig briefje uit 1911

Het was een klein, bijna onopvallend houten latje aan het plafond. Jaap Reedijk uit Sommelsdijk had het wit geschilderd, net als de andere balken, planken en latjes. Totdat hij besloot het weg te halen: het had een lelijk randje. Toen kwam de grootste verrassing. Een briefje dwarrelde naar beneden. Sindsdien heeft Jaap één missie: ontcijferen wat erop staat.De aanleiding voor het witgeschilderde latje was minder leuk. Enkele jaren geleden ontdekte Jaap - na een paar dagen weg te zijn geweest - een gigantische lekkage in het honderden jaren oude pand waar hij samen met zijn partner Trudy woont. Ze moesten het noodgedwongen binnenstebuiten keren. "We hebben het tien keer beter opgeknapt dan de bedoeling was. Het moest nu toch. Het vocht was overal in gaan zitten. Na een paar dagen stond de schimmel er al op, dat gaat zo snel, joh."Wat volgde was een maandenlange renovatie. Veel sloop- en breekwerk was nodig. Maar Jaap ontdekte ook de rijke geschiedenis van het pand, dat op een van de eerste delen van het dorp Sommelsdijk staat.Reden genoeg voor Jaap om, naast de noodzakelijke opknapbeurt, te kijken wat voor bijzonderheden het huis nog meer heeft. Hij tikte tegen iedere muur en klopte op elke vloer om te horen of er mogelijk wat achter zit. En zo vond hij enkele kelderruimtes, dichtgemetselde ramen én een waterput.'Je gaat zes meter naar beneden'Hij vertelt het vanuit een ruimte die nu helemaal is afgesloten, maar vroeger een buitenplaatsje was: "Het was open en ze hebben een waterput neergezet. Later is er een dak overheen gegaan en toen is ook de vloer dichtgemaakt. De waterput is onder de vloer gegaan. Met een metaaldetector hebben we 'm ontdekt en opengemaakt. Je gaat zes meter naar beneden."Intussen schuift Jaap wat troep aan de kant. Daarna verwijdert hij twee afdekplaten, waarna je in een gapend gat kijkt met in de verte een glinstering van het grondwater: "Ik ben er één keer in geweest. Toen hebben we de put leeggepompt, maar dat grondwater komt ook zo weer omhoog. Met een magneet heb ik er wel eens wat muntjes uitgehaald. Maar", zegt hij vastberaden, "ik ga nog een keer graven, samen met mensen die er verstand van hebben."