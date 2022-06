Baarmoedervormige menstruatiecornflakes moeten lans breken voor menstruatiepraat aan ontbijttafel

Wie in de VS een willekeurige supermarkt binnenstapt en op zoek gaat naar ontbijtgranen, komt al snel de meest uiteenlopende soorten en maten van het spul tegen. Toch komt er nu een variant van de cereal waar je als consument van opkijkt: cornflakes in de vorm van een baarmoeder.



Het product, Period Crunch geheten, is in het leven geroepen door Intimina, een Zweeds bedrijf dat menstruatiecups maakt en zich inzet voor de emancipatie van vrouwen de baarmoederdragende medemens. Er ligt volgens Intimina een stigma op alles omtrent het vrouwelijke baarmoederdragende geslacht en seksualiteit, en zeker op menstruatie.



"Als de maandelijkse periode als normaal zou worden gezien, kan het ook besproken worden aan de ontbijttafel", aldus Intimina. Het ontbijtproduct smaakt naar aardbeien en wordt geleverd in een doos met daarop een afbeelding van een baarmoeder met tekst en uitleg over vruchtbaarheid, voortplanting en andere baarmoedergerelateerde zaken.



Als het aan Inimina ligt eten we dus binnenkort allemaal de vulva- vagina- en baarmoederstigma's van de wereld weg bij het ontbijt. De ontbijtgranen zijn nog niet te koop, maar geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bedrijf om een gratis proefpakket te ontvangen.

Reacties

04-06-2022 18:12:59 Buick









Als je het dan nog echter wil maken moet je een fles ketchup en eieren op tafel zetten

04-06-2022 18:28:15 omabep











Een vlugge mededeling is voor mij wel genoeg om geïnformeerd te worden als het nodig is. Dat het normaal bespreekbaar moet zijn ben ik het helemaal mee eens, maar liever niet bij het ontbijt.Een vlugge mededeling is voor mij wel genoeg om geïnformeerd te worden als het nodig is.

04-06-2022 19:03:12 Mamsie













Voor een echte kut-ochtend!



Laatste edit 04-06-2022 19:10 Hé ja, lekker gesprek tussen de boterhammen door. @Buick :En inderdaad, die ketchup!Voor een echte kut-ochtend!

04-06-2022 21:36:14 klok













Als ik wil dat mensen weten dat ik ongesteld ben zeg ik wel gewoon "jongens, ik ben ongesteld" Ik vind zelf dat menstruatie praat niet tijdens het eten hoort, net zo min als praten over poepen en plassen, ook hele normale onderwerpen maar liever niet bij het etenAls ik wil dat mensen weten dat ik ongesteld ben zeg ik wel gewoon "jongens, ik ben ongesteld"

