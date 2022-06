Californië doopt bijen tot vissoort om ze te beschermen

In de Amerikaanse staat Californië hebben rechters een bijzonder besluit genomen. Wettelijk gezien is de bij geen insect meer, maar een vissoort. Zo kan het dier namelijk beter worden beschermd.



Bijen vallen wegens hun soort officieel niet onder de wet die bepaalde soorten moet beschermen. Om te zorgen dat het geel-zwarte insect toch beter beschermd kan worden, heeft 'ie daarom een nieuw soort toegewezen gekregen.



De bij valt daarmee onder de Endangered Species Act (CESA) en specifiek onder de Fish & Game Code, meldt Insider. Volgens deze code valt alles wat een wilde vis, weekdier, ongewervelde, amfibie of kuit of eicel van één van die dieren is onder de beschermende wetgeving.



Omdat de genoemde dieren niet altijd vissen zijn, vinden de creatieve rechters dat de bij onder 'ongewervelden' mag vallen. Daardoor kan de bij beter beschermd worden tegen uitsterven.

