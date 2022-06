Een plant van 180 kilometer lang: de grootste ter wereld?

Wetenschappers hebben in Australiƫ een plant ontdekt die volgens hen de grootste ter wereld is. Het gaat om een zeegras dat zich uitstrekt over een gebied van 180 kilometer voor de westkust van het land.



De plant van de soort Posidonia australis is door onderzoekers van de University of Western Australia en Flinders University gevonden in het ondiepe water van Shark Bay in West-Australiƫ, staat in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

