Heracles neemt al afscheid van nieuwe trainer voordat die begonnen is

Het contract van Carlos Vicens met Heracles is al ontbonden, voordat de coach überhaupt een stap op het trainingsveld van de Almeloërs gezet heeft. De onverwachte degradatie van de club veranderde het sportieve perspectief drastisch.



"Wij hebben uitvoerig met Carlos gesproken over de ontstane situatie na de degradatie van de club. Van beide kanten voelden we twijfels en twijfels kunnen we niet gebruiken", licht directeur technische zaken Nico-Jan Hoogma toe op het clubkanaal.



Vol trots maakte Heracles vorige maand bekend dat de assistent van Josep Guardiola, de Spanjaard die alom wordt gezien als een van de beste trainers ter wereld, naar Almelo zou komen. Maar die stunt is nu van de baan.



Heracles leek destijds al weken in veilige haven, tot de club na een dramatisch seizoensslot in de nacompetitie belandde. Daarin was Excelsior te sterk.



"We moeten alles op alles zetten om Heracles Almelo te laten terugkeren naar de eredivisie en daar hebben we alle focus voor nodig", vervolgt Hoogma. "Daarnaast kreeg Carlos de mogelijkheid om weer terug te keren naar Manchester City en die willen wij hem niet ontnemen."



Heracles moet nu op zoek naar een andere trainer. Frank Wormuth werd na de reguliere competitie ontslagen en zijn tijdelijke vervanger René Kolmschot voelt zich ook niet geroepen de verantwoordelijkheid langer te dragen.

Snel verdiend, zou ik zeggen.

