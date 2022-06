98-jarige vrouw herenigd met het kind dat ze tijdens de tweede wereldoorlog opgaf ter adoptie

Een 98-jarige Joodse vrouw wordt herenigd met het kind dat ze tijdens de tweede wereldoorlog opgaf ter adoptie.



De nieuwe moeder was slechts 18 jaar oud toen ze in 1942 een Duits koppel dat woonachtig was in Engeland haar pasgeboren dochter liet adopteren in de hoop dat het kind een betere toekomst tegemoet ging dan zij haar kon bieden.



Toen de kleinzoon van de oude vrouw 80 jaar later zijn stamboom onderzocht realiseerde hij zich dat zijn biologische grootmoeder nog leefde.



Eerder deze maand kon de oude dame, die nu in een bejaardentehuis in Canada verblijft, daardoor eindelijk haar dochter die speciaal voor haar 98e verjaardag was overgevlogen vanuit Engeland, weer in haar armen sluiten en noemde het een wonder.

Reacties

02-06-2022 14:11:17 Mamsie

Eind goed, al goed? 🤔

02-06-2022 15:02:07 yes_my_dear

Volgens mij moet het zoon en moeder zijn ipv kleinzoon en grootmoeder. Of de 80 jaar klopt niet. Volgens mij moet het zoon en moeder zijn ipv kleinzoon en grootmoeder. Of de 80 jaar klopt niet.

02-06-2022 15:28:17 Deminia

Wnplts: Tilburg

@yes_my_dear : de zoon van het kindje dat ter adoptie was afgestaan, heeft onderzoek gedaan en kwam er achter dat de biologische mama van zijn mama nog leeft.

02-06-2022 15:28:55 Buick

De kleinzoon onderzocht zijn stamboom. De vrouw , zijn oma, leeft nog . Haar dochter, de kleinzoon zijn moeder denk ik, die ondertussen 80 is, is overgevlogen vanuit Engeland om haar moeder te ontmoeten. @yes_my_dear , klopt welDe kleinzoon onderzocht zijn stamboom. De vrouw , zijn oma, leeft nog . Haar dochter, de kleinzoon zijn moeder denk ik, die ondertussen 80 is, is overgevlogen vanuit Engeland om haar moeder te ontmoeten.

