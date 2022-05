Texelse politie rukt uit: kangoeroe huppelt door weiland

De Texelse politie kreeg donderdagmiddag een bijzondere melding: of ze een kangoeroe konden vangen. De agenten draaiden voor deze achtervolging hun hand niet om en spoedde zich naar de melding."Ietwat cynisch gingen wij ter plaatse waar we het verhaal van de melder aanhoorden", schrijft de politie op Facebook. Ook daar was nog enige twijfel, totdat de kangoeroe ineens voorbij kwam springen. Het bleek te gaan om een parmawallabie, een kangoeroesoort die in de natuur voorkomt in het oosten van Australiƫ. Het is de kleinste in zijn soort.De politie schakelde de hulp in van de nabijgelegen dierenopvang. Medewerkers van de opvang kwamen snel ter plaatse en wisten het huppelende beestje te vangen. Zij ontfermen zich nu over de parmawallabie.