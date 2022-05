Toptennisser op Roland Garros gooit racket weg en raakt kind in het publiek

Uit frustratie gooide toptennisster Irina-Camelia Begu haar racket tegen haar stoel tijdens haar beslissende derde set op grandslamtoernooi Roland Garros. Maar het racket stuitte per ongeluk omhoog, het publiek in, en raakte vervolgens een kind.Het jongetje, dat op een van de voorste rijen in het publiek zat, kreeg het racket in zijn gezicht, tegen zijn oog en wang aan. Dat valt te zien op beelden van Eurosport Toen de tennisster zag dat ze een kind had geraakt, bood ze haar excuses aan. Even werd overlegd of Begu een straf zou krijgen, maar ze kwam er goed vanaf: ze kreeg alleen een terechtwijzing en mocht daarna verder spelen.En dat deed ze met succes: ze won de beslissende derde set en daarmee de wedstrijd. Het jongetje mocht aan het eind van de wedstrijd met haar op de foto en kreeg een knuffel van haar.