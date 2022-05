Piepjonge wegpiraat krijgt politie achter zich aan

Als wijkagent maak je best wat situaties mee, maar een peuter aanhouden in zijn BMW? Dat was nieuw voor wijkagent Hicham Argani. Het voorval gebeurde gisteren en Hicham legde het vast op zijn Instagramaccount.De wijkagent, die actief is in Selissenwal en Esch, zag de jongen op de stoep rijden in zijn BMW X5. Hij laat aan EditieNL weten dat de peuter anderhalf jaar oud was. "Ik besloot mijn zwaailichten en stopbord aan te zetten en ik heb hem vervolgens gecontroleerd en aangesproken."Op Instagram schrijft de agent sarcastisch dat hij een auto achtervolgde die niet wilde stoppen. "Na de aanhouding bleek de bestuurder niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij begreep er helemaal niets van."Ook de vader van de kleine wegpiraat was erbij. "De jongen is zojuist overgedragen aan zijn vader die het allemaal ook nog grappig vond." Hicham besloot een bon uit te schrijven, maar uiteindelijk was hij in een goede bui en trok hij de boete in. "Omdat hij te lief en schattig was."Na het voorval mocht de peuter de weg met zijn vader vervolgen. Waarom Hicham zoiets deelt? "Ik vind het als politieman belangrijk om ook deze kant van ons werk te laten zien, en om aandacht te hebben voor de jeugd."