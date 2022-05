Hondsbrutale vrouw jat auto van brug in garage

Op klaarlichte dag een auto gestolen van de brug in de garage. Terwijl de monteur nog geen 3 minuten weg was om een pen te pakken uit zijn kantoor. Het overkwam garagehouder Gerard Gerritsen uit Apeldoorn maandag. Hij is compleet ondersteboven van het voorval. Even dacht hij nog dat iemand een grapje had uitgehaald.,,Maar nee, hij was echt weg.’De automonteur had tegen het middaguur het onderhoud van de wagen net afgerond. ,,Er moest nog een slang opgezet worden en het oliepeil even controleren. Maar verder was-ie klaar’’, vertelt garagehouder Gerritsen. ,,Ik moest nog wat onderhoudsboekjes invullen, maar ik had geen pen.’’Hij loopt even naar het kantoor aan de andere kant van de hal. Kort raakt hij afgeleid door een e-mail, maar amper 3 minuten later staat hij weer bij de auto. Althans, op de plek waar hij zonder twijfel de auto verwachtte aan te treffen. Maar van het voertuig geen spoor.,,Hoe kan dat? Ik dacht dat iemand een geintje had uitgehaald’’, verklaart de garagebaas verbouwereerd. In de overtuiging het voertuig ergens anders aan te treffen maakt hij een rondje om het pand om te zoeken. ,,Maar nee, hij was echt weg.’’Als hij de camerabeelden bekijkt, ziet de automonteur iets aparts. ,,Er komt een vrouw langzaam de garage inlopen. Zij start de auto, rijdt hem van de brug af en rijdt ermee weg.’’ Op de beelden is te zien hoe de vrouw om 11 uur 51 en 25 seconden de garage instapt. Twee en een halve minuut later komt de auto achterwaarts de garage uitgereden. De garagehouder meent zich te herinneren dat de motorkap van de auto zelfs nog openstond toen hij naar het kantoor liep.De witte Peugeot wordt in een rechte lijn van de brug af de garage uitgereden. Best merkwaardig, vindt Gerritsen. De meeste klanten vragen hem of hij de auto zelf van de brug wil rijden, uit angst dat er iets misgaat. ,,Maar ze heeft hem er gewoon afgereden.’’ Ter hoogte van de parkeerplaatsen tegenover de garage komt de auto tot stilstand. Deze lijkt even af te slaan, maar de dief heeft hem al snel weer aan de praat. Na precies 3 minuten is de auto uit het zicht verdwenen.Een bizar voorval, aldus de garagehouder. ,,Daar reken je niet op. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je hebt bijna de videobeelden nodig om het te geloven.’’Voor de eigenaar kwam de verdwijning van het voertuig net als voor Gerritsen als een donderslag bij heldere hemel. Zo'n telefoontje is natuurlijk niet leuk, verzucht de automonteur. ,,Maar hij pakte het nog wel sportief op. Hij zei: je kunt er niets aan doen. Dus dat scheelt dan nog, gelukkig.’’ De eigenaar kocht de witte Peugeot in februari bij de garage. ,,Hij had hem nog geen drie maanden.’’Opmerkelijk genoeg was het niet de eerste garage die de autodief aandeed. Kort voor het stelen van de wagen ging de vrouw op een steenworp afstand langs bij een andere garage. ,,De eigenaar van het bedrijf zag haar, is ernaartoe gelopen en heeft gevraagd wat ze zocht.’’ Zij zou hebben gezegd een auto te willen kopen, maar de garagebaas had ze alleen nog uit de dure klassen staan.Daarop zou de vrouw hebben gezegd de aankoop even te willen overleggen. Kort daarna sloeg ze toe bij de garage van Gerritsen. ,,Toen is ze zo van zijn bedrijf naar mij bedrijf gelopen. Ze loopt zo bij mij de garage in en neemt de auto mee.’’ De automonteur vraagt zich af hoe ver ze zal zijn gekomen, omdat er niet veel brandstof meer in de tank van de auto zou hebben gezeten. ,,Maar dat is nu verder aan de politie om uit te zoeken.’’