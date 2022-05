Noachs ark was rond - volgens oude Mesopotamische kleitabletten

Irving Finkel, curator van de 130.000 Mesopotamische kleitabletten van het British Museum, heeft 20 jaar besteed aan het onderzoeken van een tablet die het verhaal van Noach en de zondvloed beschrijft."De man die de tabletten beu is, is het leven moe", kondigt hij aan in zijn prachtige nieuwe boek, The Ark Before Noah, dat wil aantonen dat het bijbelse zondvloedverhaal was afgeleid van verhalen die waren ingebed in de Sumerische en Babylonische samenleving en in literatuur van duizenden jaren. Zijn boek draait om een ​​kleitablet uit ongeveer 1800 voor Christus met 60 regels spijkerschrift (het kleine, wigvormige schrift op de tabletten), die een deel van het zondvloedverhaal vertellen.Finkel vond dit "Ark-tablet" bijna 30 jaar geleden voor het eerst toen een lid van het publiek het bracht om hem te laten zien. Hij heeft de afgelopen 20 jaar de tekst vertaald en in de context van andere overstromingsliteratuur geplaatst, en is nu klaar om het aan de wereld te onthullen.Dit is gedaan in de vorm van zijn boek en een documentaire van Channel 4, die in augustus wordt vertoond, waarin de ark wordt gebouwd volgens de specificaties op Finkels tablet om te zien of deze drijft.Finkels bom - en het punt van het Channel 4-programma - is dat hij denkt dat de oorspronkelijke ark rond was. "Het feit dat de ark rond was, is de hoofdbevinding", zegt hij. "Het is iets dat niemand ter wereld had verwacht, omdat iedereen weet hoe de ark van Noach eruit zag." Al die foto's van langwerpige boten met meerdere dekken die eruitzien als nette landhuizen, zullen opnieuw moeten worden getekend.De ark-tablet ter grootte van een mobiele telefoon is gehuisvest in een chique ogende rode doos met "Instructies voor het bouwen van de ark" erop geschreven. Finkel haalt de tablet uit de doos en laat me hem vasthouden - een kans om te communiceren met de geesten van het oude Mesopotamië. Het lukt me om het niet te laten vallen. Behalve dat het een nieuw licht werpt op de vorm van de oorspronkelijke ark, bevat het ook de eerste schriftelijke toespeling op de dieren die "twee aan twee naar binnen gaan". In het boek beschrijft hij het opgraven van deze verwijzing op de gebroken, verweerde tablet met zijn versleten wiggen als zijn "grootste schok in 44 jaar worstelen met moeilijke lijnen in spijkerschrifttabletten ... ik viel bijna van mijn stoel." Hij is goed in het overbrengen van de opwinding van academische ontdekkingen, een natuurlijke televisie.Hij had zijn bevindingen kunnen opschrijven in een academisch boekdeel waar zijn collega's blij mee zouden zijn geweest, maar in plaats daarvan heeft hij een amusant, persoonlijk boek voor de algemene lezer geschreven, een boek dat bereid is om grote vragen te stellen - zoals hoe deed het Babylonische arkverhaal zijn weg naar de Bijbel ?In het boek legt Finkel zijn eigen weg naar de Assyriologie uit en zijn voortdurende liefdesaffaire met het onderwerp. Hij had al vanaf zijn negende conservator van het British Museum willen worden en was dolgelukkig toen hij in 1979 toetrad.Maar hoe zullen die collega's reageren? "Ik weet het niet", geeft hij toe. 'Ze zullen waarschijnlijk allemaal tegen me in opstand komen op conferenties en met fruit gooien.'Finkel draagt ​​verschillende academische hoeden. Hij heeft niet alleen de leiding over de 130.000 kleitabletten van het museum, hij zorgt ook voor de verzameling bordspellen en heeft er een persoonlijke kruistocht van gemaakt om oude dagboeken te bewaren. of soort".Wat verbindt Mesopotamische inscripties met de alledaagse dagboeken van oudere dames uit Carshalton? "Ik had de plotselinge openbaring dat dagboeken als kleitabletten waren", zegt hij. Over 4000 jaar zullen de boodschappenlijstjes van oudere dames in Surrey gefascineerd zijn. Finkel ziet zijn missie als het redden van artefacten uit het verleden - kleitabletten, obscure Indiase bordspellen, de dagboeken van gewone mensen - voordat ze worden weggevaagd, een hedendaagse Noach die een culturele ark bouwt. Een ronde natuurlijk.