Baby Sky wordt geboren op het toilet van een vliegtuig

Een zwangere vrouw beleefde de spannendste en belangrijkste vlucht van haar leven, toen ze plots haar weeën kreeg kilometers ver in de lucht. De vrouw moest noodgedwongen bevallen op het toilet van het vliegtuig tussen Denver en Orlando. De piloot van dienst noemde op Facebook de stewardess die de vrouw begeleidde «voorbeeldig en kalm». De baby kreeg dan ook als tweede naam ‘Sky’, als eerbetoon aan de bijzondere bevalling.



«De baby kon niet wachten, dus de vroege en onverwachtse bevalling vond plaats tijdens de vlucht tussen Denver International Airport naar Orlando International Airport (MCO)», schreef de luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines op Facebook.



Het personeel aan boord moest op dat moment alles inzetten om de baby veilig op de wereld te brengen in ongewone omstandigheden. Maar volgens de luchtvaartmaatschappij «heeft de gehele crew geweldig werk geleverd», aldus de piloot Chris Nye.



«Ik droeg mijn vliegtaken over en coördineerde het gebeuren. Dispatch deed het geweldig en zorgde dat we konden landen op Pensacola Airport en dat de hulpdiensten ons daar konden opwachten», aldus Nye. «Ik was blij om te zien hoe iedereen samenwerkte om met succes een pasgeborene ter wereld te brengen op een vliegtuig!»



Nye bedankte ook specifiek de stewardess Diana voor haar «heroïsche daad», het assisteren van de moeder tijdens de bevalling. «Daarna deed Diana ook haar uitstekende best om de terugvlucht naar Orlando te coördineren.»



Frontier Airlines deelde verder nog een foto van het vliegtuig, de bemanningsleden en baby Sky, die het overigens goed stelt.

