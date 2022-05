Dame toont live hoe ze een steak bakt zonder verstand van steak bakken

Kelly Caron is haar naam. En op videosite Twitch is ze behoorlijk populair.Daar heeft ze namelijk 94.400 volgers. Hoog tijd, vond ze, om aan hen even live te tonen hoe ze een steak bakt. Geen slecht plan, maar al snel gaat het mis. Er ontstaat behoorlijk wat rook en het brandalarm gaat af. Maar da ’s nog niet alles!Het duurt niet lang vooraleer haar pan ook vuur vat. In paniek maakt ze dan een levensgevaarlijke fout: ze steekt de brandende pan onder de kraan! Wat volgt is een nog grotere vlam… “Ik weet niet wat ik moet doen”, laat ze weten aan haar kijkers. “Help”, schreeuwt ze meermaals uit. Hoe dat afloopt, ontdek je op onderstaande video