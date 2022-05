Heftruckchauffeur pakt ruim 40 miljoen na slepende familieruzie

(Vervolg op dit artikel ) Na een jaren slepende familieruzie moeten de kinderen van ex-visserijtycoon Nico Parlevliet hun broer Dirk, die ooit door Quote werd omschreven als de rijkste heftruckchauffeur van Nederland, ruim 40 miljoen euro betalen. "Het is te hopen dat we dit hoofdstuk hiermee kunnen afsluiten", zegt de advocaat van Dirk.Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de rechtbank Den Haag eerder deze maand bepaalde voor hoeveel Dirk moet worden uitgekocht. Dat bedrag blijkt aanzienlijk hoger te zijn dan de oorspronkelijk berekende 30 miljoen euro.Dirks vader Nico is een van de ondernemers die het familiebedrijf Parlevliet & Van der Plas uitbouwden tot het grootste visserijconcern van Europa, in 2020 goed voor een omzet van bijna 1,4 miljard euro. In 2015 verkocht Nico zijn belang in het bedrijf aan zijn broer, voor ruim 122 miljoen euro.Nico's zoon Dirk, die een kwart van de aandelen in het gezinsbedrijf MNP Beheer bezit en zelf bij het familiebedrijf werkt als heftruckchauffeur, eiste vervolgens zijn deel van het geld op. Maar de rest van het gezin wilde het kapitaal bijeen houden, en ging dwarsliggen.Vijf jaar geleden oordeelde de Ondernemingskamer al dat Dirks familie hem ten onrechte de zeggenschap over zijn belang heeft ontzegd. Vervolgens stapte hij naar de rechter om te eisen dat zijn familie hem zou uitkopen.In 2020 oordeelde de Haagse rechtbank in een tussenvonnis al dat Dirks broer en zussen hem inderdaad moeten uitkopen. Het bedrag waarvoor moest nog worden berekend, maar werd destijds geschat op 30 miljoen. Dat is een kwart van 122 miljoen euro die het belang van hun vader in het visserijbedrijf had opgebracht.Nu blijkt dat de bloedverwanten van Dirk er de afgelopen jaren alles aan hebben gedaan om de waardebepaling te frustreren. Een deskundige die door de rechter werd benoemd om de berekening te maken, kreeg geen enkele medewerking en nul informatie.Ook belaagden aan de familie Parlevliet verwante personen hem op social media, en stonden voor zijn kantoor.Ondanks alle tegenwerking en intimidatie wist de deskundige met onderbouwde schattingen toch een bedrag te berekenen. Dat komt aanzienlijk hoger uit dan de oorspronkelijke schatting, namelijk op ruim 40,4 miljoen euro.Dat is te verklaren door enkele correctieposten, waarvan het gemiste rendement ter waarde van bijna 8,8 miljoen euro de grootste is. De Haagse rechtbank ging eerder deze maand met die schatting akkoord.Dat betekent dat Dirk nu eindelijk kan gaan cashen. Wel doet het gedrag van zijn bloedverwanten in de afgelopen jaren vermoeden dat daarvoor mogelijk nieuwe juridische procedures nodig zijn.Dirks advocaat Maarten Schepel is tevreden over de uitspraak. "Wij zijn hier blij mee. De vrede in de familie is hiermee nog niet terug, maar wij hopen dat dit hoofdstuk hiermee wordt afgesloten. Dirk wilde het vermogen niet samen met zijn broer en zussen beheren. Door verschillende oorzaken zijn we vijf jaar verder, maar nu lijkt het eindstation bereikt."Schepel erkent wel dat het gezien de tegenwerking in het verleden nog de vraag is of de tientallen miljoenen nu snel door de familie worden betaald. "Als dat niet zo is, moeten we zorgen dat dat toch voor elkaar komt. Dan moeten we uitzoeken waar het geld zit, en er de hand op leggen."Dirks bloedverwanten willen niets zeggen. De man die de telefoon van het familievehikel MNP Beheer - die volgens de voicemail op naam staat van Dirks moeder Marrie - opneemt, gooit de hoorn op de haak. Hun voormalige advocaat Pieter Dietz de Loos was vandaag nog niet bereikbaar voor commentaar.Daardoor is nog niet bekend of de familie van plan is het kapitaal snel over te maken, of juridische vervolgstappen overweegt.