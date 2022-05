Knallende champagnekurk kost Eritrese wielrenner Girmay rest van de Giro

Hij knalde in Gent-Wevelgem de kasseien uit de Vlaamse wegen, won gisteren als eerste Eritreeër een etappe in de Giro d'Italia na een machtssprint tegen niemand minder dan Mathieu van der Poel, maar een champagnefles openmaken, daar blijkt Biniam Girmay toch wat moeite mee te hebben.Sterker nog, zijn onhandigheid kost hem de rest van deze Ronde van Italië.Girmay vierde zijn overwinning in de tiende etappe van de Giro gisteren op het podium, en dat ging traditiegetrouw met een fles champagne. Maar bij het openen van de fles sprong de kurk tegen zijn oog aan.Na de prijsuitreiking moest hij zich in een ziekenhuis laten behandelen. De blessure die hij opliep blijkt zo ernstig te zijn dat hij sindsdien niet meer aan de start kan verschijnen.Girmay is de revelatie van dit wielerseizoen. De kopman van de Intermarché-Wanty-Gobert-formatie schreef de klassieker Gent-Wevelgem op zijn naam, en blonk ook uit in andere koersen waaraan hij dit voorjaar meedeed. Eerder deze Giro eindigde hij al eens als tweede, net achter Van der Poel.