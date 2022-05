Iconische Le Violon d'Ingres van Man Ray als duurste foto ooit geveild

De iconische foto Le Violon d'Ingres van fotograaf Man Ray is afgelopen weekend geveild voor een recordbedrag van 12,4 miljoen dollar. Dat gebeurde in veilinghuis Christie's in New York. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een foto.De geveilde foto is een vroege druk uit een priv├ęcollectie. Op de foto uit 1924 staat de toenmalige vriendin van Man Ray, de Franse zangeres Kiki de Montparnasse. Ze is te zien als een viool, met twee f-gaten op haar naakte rug. Het werd een van de beroemdste beelden van het surrealisme.De opbrengst overtrof de verwachtingen fors: naar schatting zou het werk vijf tot zeven miljoen dollar opleveren. De duurste foto tot nu toe was Rhein II, een foto van de Duitse Andreas Gursky die in 2011 voor 4,3 miljoen dollar werd afgehamerd.Een week geleden werd nog een recordbedrag neergelegd voor een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe, gemaakt door popartkunstenaar Andy Warhol. Het gaat om de zeefdruk Shot Sage Blue Marilyn.De opbrengst was 170 miljoen dollar en dat is het hoogste bedrag dat ooit op een veiling is betaald voor een kunstwerk uit de vorige eeuw. Ook is Monroe's portret het duurste Amerikaanse werk dat ooit onder de hamer kwam.