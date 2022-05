Knapste man van China sleept critici voor de rechter

Een 21-jarige man in China is niet blij met wat critici over hem zeggen. De 'knapste man van China' daagt daarom iedereen voor de rechter die hem louter op zijn uiterlijk beoordeelt.Want, zo stelt de herder uit Tibet, hij heeft echt wel inhoud. Zijn uiterlijk is niet zijn enige kwaliteit, in tegenstelling wat sommige mensen online beweren. Dingzhen Zhenzhu heeft zijn advocaat gevraagd een brief te schrijven waarin critici worden gewaarschuwd. Wie beledigende, vulgaire of vileine woorden, plaatjes of audio over hem post, kan een juridische reprimande verwachten.In november 2020 vergaarde de jonge herder uit Litang in Sichuan roem dankzij een filmpje van zeven seconden waarin hij lacht. Al snel werd hij gebombardeerd tot ambassadeur van zijn dorp in één van de armste regio's in China. Inmiddels is zijn woonplaats een populaire toeristenbestemming.Maar roem komt ook met een keerzijde, zo blijkt. Online wordt hij talentloos genoemd en oppervlakkig. Hij kan het niet hebben en dreigt nu iedereen aan te klagen die hem negatief neer probeert te zetten. Of hij daadwerkelijk een zaak zal hebben, is niet bekend.