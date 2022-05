Blote billen op Streetview in Staphorst razendsnel vervaagd

Het verhaal ging als een lopend vuurtje door Staphorst vorige week. Een jongeman uit het dorp die op nieuwe foto's van Google Streetview vol trots zijn blote billen toont aan de langsrijdende camera-auto. Lang kon de hoofdpersoon in kwestie niet genieten van zijn glorie, want Google heeft de foto een paar dagen later al stevig vervaagd.Toen de auto van Google vorig jaar juli door de Meestersweg in Staphorst reed, zal de tiener zich geen moment bedacht hebben. Hij liet zijn broek zakken en zijn achterwerk pontificaal fotograferen door de camera's.Deze week verscheen de foto op Streetview. Het hoofd van de jongen was geblurd, maar dat gold opvallend genoeg zeker niet voor z'n kont. De foto zorgde online voor flink wat opschudding en op de burelen van Google zal ze dat niet ontgaan zijn. Twee dagen later zijn de foto's van de Meestersweg in Staphorst namelijk vervaagd.