Schipper onwel: vrachtschip vaart woonwijk in Leeuwarden in en richt vernielingen aan

Een vrachtschip met de naam Ilse-Marie is vrijdagochtend de Leeuwarder wijk Zuiderburen ingevaren.Het schip uit Warten heeft meerdere vernielingen aangericht bij steigers en bootjes aan het Braksân. Dat gebeurde nadat de schipper onwel werd, zegt schipeigenaar Rick Hoekstra. De Ilse-Marie, 69 meter lang en 8 meter breed, voer over het Van Harinxmakanaal en ging toen de woonwijk in.,,De vriendin van de schipper was ook aan boord. Ze werd wakker gemaakt door een matroos die had gezien dat het niet goed ging met de schipper. Zij probeerde hem wakker te krijgen door water in zijn gezicht te gooien, en toen kwam ‘ie bij.”De schrik zit er behoorlijk in bij de eigenaar van het vrachtschip. ,,Het laatste dat ik heb gehoord is dat de schipper in een ambulance ligt. Zelf ben ik nu ook onderweg naar Leeuwarden.”Het schip heeft het Braksân inmiddels verlaten en ligt nu aan de wal voor de Van Harinxmabrug.