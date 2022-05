Olifanten bevrijden gevangen antilopen

Een paar olifanten bevrijdden enkele gevangen antilopen in Empangeni, Zuid-Afrika.

Het zag eruit als een tafereel uit Madagaskar: een kudde wilde olifanten die een poort ontgrendelde om in gevangenschap levende antilopen te bevrijden! Rangers van Thula Thula Wildlife Reserve, die de zes antilopen bestudeerden, observeerden de olifanten die rondsnuffelden. Maar ze gingen ervan uit dat de dieren op zoek waren naar wat hooi. Maar voordat ze het wisten, maakte een olifant de grendels van het hek met haar slurf los en opende het hek! De verbijsterde rangers keken toe hoe de antilopen de bush in schoten, gevolgd door de olifanten. Het kostte de rangers uren om de antilopen te heroveren.



Waarom deden de olifanten dit? Niemand weet het zeker. "Maar we weten dat olifanten gevoel voor humor hebben", zegt olifantenexpert William Langbauer van de Pittsburgh Zoo. "Misschien hadden ze gewoon plezier!"

Humor? Ik denk dat ze empathie vertoonden met de gevangen dieren en ze hun vrijheid weer wilden geven.

"Maar we weten dat olifanten gevoel voor humor hebben",



Ik denk niet dat het met humor te maken heeft maar met inlevingsvermogen. Ik denk niet dat het met humor te maken heeft maar met inlevingsvermogen.

