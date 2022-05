Thaise overheid geeft 1 miljoen inwoners gratis wietplanten voor thuis

Terwijl de wietproef in Nederland niet van de grond komt, gooit Thailand het over een heel andere boeg. De Thaise overheid stelt 1 miljoen gratis wietplanten ter beschikking aan de eigen bevolking. Vanaf 9 juni is het burgers toegestaan om thuis wiet te laten groeien. Gezondheidsminister Anutin Charnvirakul heeft aangekondigd dat het genotsmiddel gekweekt mag worden als huishoudelijk gewas, meldt CNN.



Toch zijn er wel enkele voorwaarden. Zo moet de cannabis van een medische kwaliteit zijn en mag deze uitsluitend voor medicinale doeleinden worden gebruikt. Ook mag de cannabis niet worden verkocht zonder verdere vergunningen.



Hoewel Thailand bekend staat om de harde straffen op drugshandel, was het het eerste land in Zuidoost-Aziƫ dat in 2018 cannabis voor medicinaal gebruik legaliseerde. Sinds vorig jaar mogen bedrijven ook producten maken waar hennep en CBD in verwerkt zit. Ook wietproducten met minder dan 0,2 gram THC, de werkzame stof in cannabis, mogen worden verkocht.



De nieuwe regels zouden de Thaise overheid jaarlijks zo'n 10 biljoen Thaise Baht moeten opleveren. Omgerekend ruim 275 miljoen euro. Ondanks de versoepelde wetgeving blijft recreationeel gebruik verboden. In Thailand is het gebruik van het genotsmiddel alleen op recept toegestaan.

Wietproef: hoe zou hij smaken?

Nu maar hopen dat de burgers zich aan de vastgelegde regels houden want als er veel geld geboden wordt voor recreatief gebruik is de verleiding wel erg groot.

