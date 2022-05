Man vergeet te melden dat hij zijn gestolen auto heeft teruggevonden

Een opmerkelijke aanhouding in Bunnik: een automobilist werd hier klemgereden door agenten, omdat hij in een gestolen voertuig zou rijden. Toen de man geboeid op de achterbank zat, bleek het om zijn eigen auto te gaan.Het incident vond enige tijd geleden plaats, deelt de politie Zeist op Instagram. De man had bij de politie gemeld dat zijn voertuig was gestolen, maar had hem inmiddels zelf alweer teruggevonden en was gaan rijden met de reservesleutel. Hij was alleen vergeten de politie daarvan op de hoogte te stellen.Toen agenten het voertuig zagen rijden op de A12 bij Driebergen, zetten zij dus nietsvermoedend de achtervolging in. De bestuurder nam de afslag Bunnik en werd daar klemgereden door twee politieauto’s en twee motoragenten. Pas toen de man geboeid op de achterbank zat, werd duidelijk dat het om zijn eigen auto ging.‘Nadat alles was opgehelderd, kon de man zijn weg, enigszins geschrokken, weer vervolgen’, schrijft de politie op Instagram.