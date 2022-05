Passagiers krijgen na het opstijgen plots massaal foto’s van vliegtuigcrashes

Een vliegtuig dat klaarstond om te vertrekken in Tel Aviv is dinsdag moeten terugkeren naar de terminal nadat meerdere passagiers foto’s van vliegtuigcrashes aankregen op hun gsm. Het incident gebeurde op een vliegtuig van Turkish Airlines dat zou vertrekken naar Istanbul.



De passagiers informeerden het boordpersoneel over de foto’s, waarop het vilegtuig rechtsomkeer maakte, volgens de woordvoerder van de Ben Gurion luchthaven in Israël. Een woordvoerder van Turkish Airlines bevestigde het incident. De passagiers kregen de foto’s aan via Apple’s AirDrop-functie. Hiermee kunnen foto’s en bestanden gedeeld worden wanneer Apple-toestellen bij elkaar in de buurt zijn.



De politie heeft een onderzoek geopend. Enkele passagiers worden ondervraagd op verdenking van het delen van de foto’s, zegt de luchthaven. Na de middag werd het vliegtuig opnieuw gecleared voor vertrek, nadat zowel de passagiers als hun bagage opnieuw gecontroleerd werden.

12-05-2022 10:34:45 Grouse











Airdrop? Dan wel heel letterlijk

12-05-2022 10:40:25 Mamsie









Airdrop.... de lekkerste drop!

12-05-2022 10:42:14 venzje









@Grouse : Ik denk dat iemand zich tijden heeft zitten verkneukelen bij de gedachte deze naam een keer letterlijk te kunnen uitvoeren.

12-05-2022 10:51:34 Grouse











Ik krijg al spam genoeg. @venzje : Ik ben overtuigd. Geen Apple voor mijIk krijg al spam genoeg.

12-05-2022 11:02:29 Emmo













Of zijn dat andere appeltjes? @Grouse : An apple a day keeps de doctor away.Of zijn dat andere appeltjes?

12-05-2022 11:42:52 Grouse











Maak je niet te sappel,

eet een appel @Emmo : Wat denk je zelf? Make an educated guessMaak je niet te sappel,eet een appel

12-05-2022 11:48:44 venzje









Met een appel is toch ooit alle ellende begonnen?

