Tweedehands koopje van zo'n 30 euro blijkt een eeuwenoude Romeinse buste

De Amerikaanse Laura Young snuffelde in 2018 rond in een tweedehandswinkel in Austin, Texas. Daar vond ze, onder een tafel op de vloer, een ietwat versleten buste met een knalgele prijssticker van 35 dollar op z'n wang. Ze wist toen nog niet dat het ging om een eeuwenoud beeldhouwwerk."De buste was duidelijk oud", blikt Young terug in Amerikaanse media. De antiekhandelaar kocht het kunstwerk van zo'n 22 kilo, deed het in de auto een gordel om en nam zo de onbetaalbare buste mee naar huis.Eenmaal thuis ging ze op onderzoek uit, vertelt ze aan The New York Times. Op Google zocht ze naar Romeinse bustes en realiseerde zich dat die wel erg veel op haar buste, die ze 'Dennis' had genoemd, leken.Uiteindelijk stelde een expert van veilinghuis Sotheby’s vast dat het gaat om een sculptuur uit de eerste eeuw.De buste maakte ooit deel uit van de collectie van koning Ludwig I van het Duitse Beieren. Hij stelde de sculptuur tentoon op de binnenplaats van het Pompejanum, zijn replica van een Romeinse villa in Pompeii, in de Beierse stad Aschaffenburg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de villa ernstig beschadigd bij een bombardement van de geallieerden.Na de oorlog was het beeldhouwwerk verdwenen, tot het dus in 2018 werd gevonden in de kringloopwinkel. Het is waarschijnlijk dat een Amerikaanse militair de buste na de oorlog heeft gestolen en meegenomen naar de Verenigde Staten.Maar wie is 'Dennis'?Dat is niet honderd procent zeker, schrijft het San Antonio Museum of Art, maar het gaat vermoedelijk om Sextus Pompeius, een zoon Pompeius de Grote (106-48 v.Chr.). Sommige details zijn namelijk ook te zien op andere portretten van de beroemde generaal, waaronder de krullende haarlok op het voorhoofd, zijn gefronste voorhoofd en de plooien in de nek.Maar het is dus niet zeker, daarom wordt de buste tentoongesteld met de titel 'Portrait of a man'.De buste staat sinds deze week in het San Antonio Museum of ArtDe buste staat sinds deze week in het San Antonio Museum of Art© San Antonio Museum of ArtHet is illegaal om gestolen goederen door te verkopen, daarom heeft antiekhandelaar Young afgesproken met Beierse autoriteiten om de buste weer naar Duitsland te sturen. Ze krijgt wel een vindersloon, maar het is niet bekend om hoeveel het gaat.Voor het zover is wordt de eeuwenoude buste tentoongesteld in het San Antonio Museum of Art. Voor het kunstwerk eerder deze week naar het museum werd verhuisd, stond 'Dennis' de afgelopen gewoon in de woonkamer van Young, kijkend richting de tv. Ze gaat 'm wel missen. "Maar ik ben blij dat ik deel heb mogen uitmaken van zijn geschiedenis."