Politie lost moordzaak op dankzij een eend

De sheriff van het Amerikaanse Buncombe County heeft op bijzondere wijze een moord opgelost. Dankzij een ontsnapte eend, om precies te zijn.



In eerste instantie ging het alleen om een vermissingszaak. Sinds december 2020 is de politie op zoek naar Nellie Sullivan, een vrouw van ergens in de 90. Er waren verschillende theorie├źn over de zaak en meermaals werden er zoektochten uitgezet.



Tot voor kort zonder resultaat. Hoewel de sheriff reden had om Nellie's kleindochter Angela en haar man te verdenken - ze inden onder andere het pensioen van oma - , was er nooit genoeg bewijs. Tot afgelopen week.



En dat allemaal dankzij een eend die als huisdier bij een familie in North Carolina woont. Het dier ontsnapte en waggelde richting een trailer. Eenmaal daaronder verstopt, probeerden de eigenaren de eend terug te krijgen. En stuitten ze op het stoffelijk overschot van Nellie.



Genoeg bewijs voor de sheriff om de twee op te pakken. Het criminele duo dat al vaker is opgepakt voor misdrijven, zit achter de tralies en kan niet op borgtocht vrijkomen, meldt The Independent.

