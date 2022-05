Woedende zwaan werpt surfer van zijn bord

De Amerikaan Sean Conway ging pas voor de vijfde keer in zijn leven wakeboarden, toen hij in aanvaring kwam met een woeste zwaan. De vogel wou zijn territorium afbakenen op Lake Austin in Texas en viel Conway van achteren aan. «Het was alsof een helikopter vlakbij mij aan het landen was.»Sean Conway getuigde op Newsflash over zijn gewelddadige ontmoeting met de zwaan. «Ik zat nog maar net op het bord en na 15 seconden zag ik de ogen van mijn vrienden heel groot worden. Ze leken in paniek, alsof ik net heel hard gevallen was. Maar ik stond nog op het bord, dus wat was het probleem?», klonk het bij Conway.Het probleem was duidelijk een woedende zwaan die aan een moordend tempo toe zwom naar Conway en met zijn bek in het bord probeerde te pikken. Toen Conway de vogel in zijn vizier had, probeerde hij hem nog weg te jagen, maar tevergeefs: hij viel in het water.Doordat zijn vrienden de vogel al vanaf de kust zagen aankomen, hadden ze genoeg tijd om het tafereel vast te leggen. Conway noemt het voorval in Newsflash een teken van Moeder Natuur. «Na de val liet ik het wakeboarden voor wat het was. De zwaan won, en dat is oké. Het is goed dat Moeder Natuur er ons aan herinnert dat we zorg moeten dragen voor de planeet.»Bovendien leerde Conway op die manier ook het een en het ander bij over de natuur. «Ik was altijd benieuwd of zwanen nu eigenlijk echt konden vliegen, aangezien ze zo groot zijn en wat lijken op een pterodactylus. Het antwoord is: ja, ze kunnen zeker vliegen.»