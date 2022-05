Veganist drinkt eigen gerijpte urine: "Geheim van de eeuwige jeugd"

Harry Matadeen uit het zuiden van Engeland drinkt al 16 jaar lang dagelijks een flink glas gerijpte urine leeg. Het bruine goedje doet volgens hem wonderen voor zijn mentale gezondheid en helpt hem er jeugdiger uit te zien.



Door zijn 'open minded' manier van denken, stond hij open voor de 'urinetherapie'. Dagelijks drinkt hij 200ml van zijn 'superschone' eigen urine. Een brouwsel van een maand gerijpte pis, met een scheut verse afscheiding. In zijn vensterbank pronkt een bonte collectie afgesloten potten met plas in verschillende kleuren van lichtgeel tot donkerbruin.



“Verse urine is nooit zo erg als je denkt. Het ruikt neutraal en heeft geen slechte smaak. Maar gerijpte urine stinkt flink. De smaak is complex en je moet er even aan wennen,” legt de 34-jarige Harry uit. Ook smeert hij zijn huid in met de oude plas. De combinatie van insmeren en drinken maakt hem jaren jonger, zegt hij. Het is volgens hem het geheim van de eeuwige jeugd.



Gevraagd naar Harry's urinegewoontes zegt huisarts Jeff Foster: “Urine is een afvalproduct, bestaande uit 90 procent water, ammonia en zouten met wat bacteriën en restafval. Er is geen bewijs dat het drinken van of insmeren met urine goed is voor de gezondheid. Urine drinken werkt dehydraterend en de bacteriën kunnen gezondheidsproblemen geven. Als je geen zin hebt om je eigen poep te eten en je ermee in te smeren, doe dat dan ook niet met je urine. Afvalstoffen zijn afvalstoffen. Daar heb je niks aan.”

Reacties

03-05-2022 18:14:10 Buick

Erelid



WMRindex: 2.863

OTindex: 800

Harry ruikt dus als een ouwe zeikerd.

03-05-2022 18:19:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.444

OTindex: 27.810

Quote:

De combinatie van insmeren en drinken maakt hem jaren jonger, zegt hij. Moet 'ie nog even doorgaan. Peuters hebben ook nog wel eens de neiging om met uitwerpselen te kliederen. Moet 'ie nog even doorgaan. Peuters hebben ook nog wel eens de neiging om met uitwerpselen te kliederen.

03-05-2022 18:34:03 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.898

OTindex: 2.036

Bij hem geldt meer "ondanks" dan "dankzij"

03-05-2022 20:42:24 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.864

OTindex: 88.275

Wat zal díe kerel vreselijk stinken. En zijn kamer is ook zo leuk versierd.... met flesjes pis.

Compleet geschift.

03-05-2022 20:42:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.623

OTindex: 81.699

Quote:

De smaak is complex Mooiste eufemisme van het jaar

Maar er staat geen foto bij om te laten zien hoe jong hij er uit ziet..

Edit: okay, hij ziet er jong uit, maar volgens mij is hij ook nog heel jong. Maar iig is hij enthousiast en levendig en gezond en gelukkig, da's het belangrijkste.



Laatste edit 03-05-2022 20:56 Mooiste eufemisme van het jaarMaar er staat geen foto bij om te laten zien hoe jong hij er uit ziet..Edit: okay, hij ziet er jong uit, maar volgens mij is hij ook nog heel jong. Maar iig is hij enthousiast en levendig en gezond en gelukkig, da's het belangrijkste.

