Waarom mannen na de seks in slaap vallen en hoe lang is de gemiddelde penis eigenlijk?

Twee derde van de mannen vindt zijn penis te klein, terwijl 85 procent van de vrouwen de lengte prima vindt. Maar wat is normaal?



Belgische nieuwssite HLN zet de cijfers op een rij: de gemiddelde lengte van een stijve penis is 13,1 centimeter. Maar mannen in Congo hebben een fors grotere, namelijk 18 centimeter gemiddeld. Aziatische mannen hebben met 10 centimeter de kleinste. In Europa zijn IJslandse mannen gezegend met het langste exemplaar, namelijk 15 centimeter.



Mannen zijn soms obsessief bezig met de grootte van hun piemel, zegt de Noorse uroloog Sturla Pilskog, die er een boek over schreef. “Terwijl veel vrouwen eigenschappen als humor, vriendelijkheid, intelligentie en lichaamsbouw belangrijker vinden. Alle studies wijzen dat uit.”



Wat vrouwen wel vervelend vinden, is dat mannen altijd in slaap vallen na de seks, maar daar blijken ze weinig aan te kunnen doen. “Er is een natuurlijke verklaring voor”, zegt Pilskog. “Bij een orgasme komt er namelijk een gelukzalig mengsel van hormonen en chemische stoffen vrij dat inwerkt op de hersenen. In dat mengsel zit onder meer prolactine, een hormoon dat hersenen aanzet om te slapen.” Dat hormoon komt ook bij vrouwen vrij na de seks, maar in veel mindere mate.

Reacties

03-05-2022 17:07:37 Buick

Erelid



WMRindex: 2.863

OTindex: 800

Quote:

. “Terwijl veel vrouwen eigenschappen als humor, vriendelijkheid, belangrijker vinden

Dus veel vrouwen willen een piemel met een smiley Dus veel vrouwen willen een piemel met een smiley

03-05-2022 17:17:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.444

OTindex: 27.810

@Buick : Ik voorzie een enorme toeloop bij de tattooshop.

03-05-2022 17:26:08 Buick

Erelid



WMRindex: 2.863

OTindex: 800

@Emmo , dan wacht ik nog even, ik ga wel na jou

03-05-2022 17:51:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.444

OTindex: 27.810

@Buick : Dan kun je lang wachten. Ik heb een hekel aan om in de rij te staan.

03-05-2022 17:56:16 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.721

OTindex: 4.330

Een paar clichés:

- Een strootje kietelt beter dan een boomstam.

- Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.

- Het gaat niet om de grootte, het gaat erom wat je ermee kunt.

- Beter een kleine die stijgert dan een grote die weigert.



En zo zijn er vast nog wel een paar.



Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: