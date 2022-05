Bruidegom is laat, bruid al met een ander getrouwd

Een bruiloft in de Indiase plaats Buldhana liep niet helemaal zoals gepland. Of eigenlijk helemaal niet zoals gepland: de bruidegom was zo laat, dat zijn aanstaande met een ander is getrouwd.



Op 22 april zou de heugelijk dag zijn. Om vier uur 's middags zouden de bruid en bruidegom elkaar het ja-woord geven. Ware het niet dat de bruidegom iets te druk was met drinken en dansen met zijn vrienden en het presteerde vier uur later pas bij de huwelijkslocatie aan te komen.



En daar bleek het huwelijk allang voltrokken te zijn. De vader van de bruid had geen zin om nog langer op zijn aanstaande schoonzoon te wachten, dat hij besloot dat zijn dochter met een familielid moest trouwen. En zo geschiedde.



Bij aankomst van de niet-meer-verloofde, werd het er niet gezelliger op. "De bruidegom en zijn vrienden waren zo dronken, ze begonnen te vechten", vertelt de moeder van de bruid tegen India Today.

Reacties

02-05-2022 12:21:09 allone











Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig leven

Edit : Het lijkt er op dat het een familielid van de bruid was; hopelijk een ver familielid.. En de bruid was dankbaar dat ze niet met een alcoholist trouwde..



Laatste edit 02-05-2022 12:27 Een familielid van de bruid of een familielid van de bruidegom?Ik hoop dat ze nog lang en gelukkig levenEdit : Het lijkt er op dat het een familielid van de bruid was; hopelijk eenfamilielid.. En de bruid was dankbaar dat ze niet met een alcoholist trouwde..

02-05-2022 13:53:58 Mamsie









Dus de vader van de bruid bepaalde dat ze met een ander moest trouwen.

Dan zal de oorspronkelijke bruidegom ook wel voor haar uitgekozen zijn.

En is het voor haar hetzelfde welke niet door haarzelf gekozen echtgenoot ze opgedrongen heeft gekregen.

02-05-2022 14:03:36 allone









@Mamsie : het gaat niet letterlijk zo, meestal zoeken de ouders een geschikte partner, en kan de bruid een 'veto' uitspreken als ze niet wil. In dit geval was ze blij dat ze niet met de eerste gom getrouwd is, volgens het artikel dat ik las.

