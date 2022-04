Zwolle trekt stekker uit te dure verwarmde brug

Een verwarmde brug tijdens de winter moest ongelukken op een Zwolse brug voorkomen. Maar het leverde meer problemen op dan oplossingen.



Een ingenieus systeem dat een brug verwarmt als het vriest. IJs en sneeuw smelten en dus zou het nooit meer glad moeten zijn op het brugdek. Het klinkt als een mooie oplossing om uitglijders te voorkomen. Ambtenaren van de gemeente Zwolle zagen het plan dan ook helemaal zitten.



De verwarming werd een veelbelovende pilot voor een van de bruggen net buiten de stad. Maar al snel kwamen de eerste tegenvallers. Tijdens werkzaamheden gingen de verwarmingselementen stuk; kort na ingebruikname reed een vrachtwagen een stroomkast ondersteboven. Daardoor werd de brug aan één kant nooit warm.



Dat was nog niet alles. Bij de eerste winter van formaat bleek de brugverwarming überhaupt niet te werken, vertelt een omwonende tegen het regionale dagblad de Stentor. “Bij een paar graden vorst leek het goed te werken, maar als het echt heel koud werd, was dat een probleem.”



De gemeente Zwolle besloot onlangs om vroegtijdig de stekker uit de pilot te trekken. De energiekosten vielen namelijk ook nog eens veel hoger uit dan begroot. Bij een gemiddelde winter zou de brug 5000 kWh stroom verbruiken, maar het bleek in de praktijk ruim het dubbele te zijn (12.000 kWh). Het plan was dat de buurman met zijn zonnepanelen de energie ging leveren, maar de koppeling kwam er nooit.



De vraag die nog overblijft: hoeveel gemeenschapsgeld is verbrast? In totaal 200.000 euro, inclusief nieuw asfalt. Komende winter gaat de gemeente weer over op de ouderwetse methode: de strooiwagen.

