Bruid in VS serveerde nietsvermoedende bruiloftsgasten mogelijk eten met marihuana

Een 42-jarige vrouw in Florida wordt ervan beschuldigd op haar bruiloft eten met marihuana erin aan nietsvermoedende bruiloftsgasten te hebben geserveerd. De vrouw en de cateraar van de huwelijksreceptie werden maandag gearresteerd. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten.



Volgens de politie werd een aantal mensen ziek op de receptie op 19 februari. De receptie werd bijgewoond door ongeveer veertig mensen. Een gast heeft in een getuigenis verklaard dat hij gehaktballen, salade en brood met kruidendip at en zich daarna "raar voelde, een tintelend gevoel had en onrustig werd". Zijn schoonzus werd duizelig en moest overgeven, vertelde ze aan de politie.



Een andere vrouw at brood met olijfolie en had later het gevoel "dat haar hart ermee zou ophouden". Twee andere gasten vertelden dat zich niet lekker voelden en water vroegen aan het aanwezige personeel. Een van de personeelsleden zou hebben gezegd: "Nou, er zit cannabis in het eten". Andere gasten klaagden dat ze paranoïde waren geworden.



De bruid zou tegenover een van haar gasten hebben toegegeven dat er marihuana in het eten zat, maar in een later sms'je aan een andere gast ontkende ze. Een gast zag de cateraar "een groene substantie" in de olijfolie doen. Zij zei niets bijzonders geproefd te hebben toen ze brood met olijfolie at, maar zich daarna wel stoned te hebben gevoeld.



Meerdere mensen moesten naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek inderdaad dat de gasten marihuana hadden binnengekregen. Alle ondervraagde gasten zeiden van tevoren geen idee te hebben dat er marihuana in hun eten zat. De politie onderzocht ook het eten van de bruiloft. Onder meer in de lasagne en in de in chocolade gedoopte aardbeien werd THC aangetroffen, de werkzame stof in hasj.



Het voorval is breed uitgemeten in Amerikaanse media. Die probeerden in contact te komen met de vrouw en haar cateraar, maar slaagden daar niet in. Waarom zij dit mogelijk hebben gedaan is nog een raadsel. Zij staan later dit jaar voor de rechter.



In Florida is het gebruik van medicinale marihuana legaal, maar is recreatief gebruik verboden.

Reacties

26-04-2022 09:00:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.568

OTindex: 81.638

creatief is inderdaad het juiste woord

Hoe krijg je het voor elkaar om in ieder gerecht marihuana te stoppen, zonder dat iemand het proeft?

En dacht de kok / cateraar dat dit zomaar kon?

26-04-2022 09:18:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.349

OTindex: 27.802

Alleen het idee al om psychedelische middelen toe te dienen aan mensen die daarmee niet op de hoogte zijn.

Als de CIA dat zou doen dan zouden de verantwoordelijken aan de hoogste boom worden opgehangen. MI terecht overigens.

26-04-2022 10:15:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.845

OTindex: 88.234

Weer eens iets anders dan spacecake, een heel spacediner!

26-04-2022 12:17:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.714

OTindex: 4.326



Bijzondere manier om de stemming erin te krijgen.

26-04-2022 12:27:23 HenryHiaat

Hulde.Een nobelprijs lijkt me op de juiste plaats voor de gastvrouw. Al zouden die primitieve bruiloften natuurlijk langzamerhand wel eens verboden moeten worden. Dat getrouwtrek..

