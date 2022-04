Kat Dexter na jarenlange vermissing teruggevonden op Schots booreiland

Een onverwachte hereniging tussen een baasje en haar vermiste kat in Schotland. Het dier was al vijf jaar vermist toen medewerkers van een booreiland voor de Schotse kust hem uit een container zagen kruipen. Ze schakelden de dierenbescherming in, die het dier per helikopter ophaalden.De kat, die gechipt was en Dexter bleek te heten, kwam tevoorschijn uit een container die was ingescheept in Peterhead, vertelden werknemers van het platform in verschillende Britse media.De dierenbescherming kwam er ook achter dat het dier jarenlang moet hebben rondgehangen bij de gevangenis van het havenstadje ten noorden van het Schotse Aberdeen. Bewakingspersoneel voerde de zwartgrijze zwerfkat met restjes uit de keuken en gaf hem de bijnaam 'One-eyed Joe', omdat hij maar één oog heeft. De cipiers waren volgens de berichten dol op de kat.Dexter is inmiddels herenigd met zijn baasje, die opgetogen was over het weerzien. Ze zei tegen de BBC dat de kat altijd al een 'uitgaand' type was geweest. "Toen hij verdween, hebben we nooit meer iets over hem gehoord en we hadden ook nooit verwacht hem hier terug te zien." Ze gaat proberen Dexter en zijn fans in de gevangenis contact met elkaar te laten onderhouden.