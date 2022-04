Kapperszaak beklad omdat knipbeurt duurder is voor vrouwen

Een kapperszaak in Utrecht is beklad met een leus tegen 'seksistische prijsverschillen'. De anonieme activist is boos dat vrouwen meer geld voor een knipbeurt moeten betalen dan mannen. Eigenaar Rudy vindt dat onzin. "Tussen het knippen van een mannenhoofd en vrouwenhoofd zit nu eenmaal een verschil."Rudy is mede-eigenaar van kapperszaak Styled in de wijk Transwijk. Een echte buurtkapper, noemt hij het zelf. De klanten lopen in en uit en als iets niet bevalt, zeggen ze dat. Rudy keek dan ook gek op toen afgelopen woensdag zijn kapperszaak voor de tweede keer werd beklad.Met graffitiverf was op de muur de tekst 'Gender based prices are sexist' gespoten, met andere woorden: prijzen gebaseerd op geslacht zijn seksistisch. Wie de tekst op de muur heeft gezet, is onbekend, al heeft Rudy wel een idee. Hij heeft ook een vermoeden wat de boodschap is van de tekst. "De activist vindt dat dat de prijzen voor het knippen van mannen en vrouwen gelijk moeten zijn."Bij de Utrechtse kapperszaak is dat niet zo. Vrouwen zijn daar namelijk meer geld kwijt voor een knipbeurt dan mannen. Voor knippen en drogen betaal je als vrouw 27,75 euro en als man 24,95 euro.Wat Rudy daarvan vindt? "Tussen het knippen van een mannen- en vrouwenhoofd zit nu eenmaal een verschil. Tenzij je het kapsel hebt van Ellie Lust. Dan ben je dezelfde tijd kwijt qua knippen."Hij vindt bovendien dat het vernielen van iemands eigendom niet de goede manier is om je boosheid te laten merken. Loop gewoon de kapperszaak binnen en ga het gesprek aan, zegt hij. "Als je bijvoorbeeld kort haar hebt als vrouw, zijn we echt wel bereid om te praten over de prijs. Maar laten we eerlijk zijn: bij geen kapperszaak zijn de prijzen voor het knippen van een man en vrouw gelijk."Is dat inderdaad zo? Niet echt, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van kappersbranche ANKO begin 2020. In Nederland hanteerde toen 55 procent van de kappers dezelfde tarieven voor mannen en vrouwen.In datzelfde jaar oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat kapperszaken geen prijsonderscheid mogen maken op basis van geslacht. Je zou dus denken dat de verschillen in prijs niet meer voorkomen, maar dat is niet zo. Hoe zit dat dan? "Verschillende kappers baseren hun prijzen niet op geslacht, maar op de tijd dat ze met een behandeling bezig zijn én de soort behandeling", zegt Gonny Eusen van ANKO.Kinki Kappers, met meer dan twintig kapperszaken in heel het land, geeft wat dat betreft het goede voorbeeld. Deze keten staat erom bekend genderneutrale prijzen te hanteren. "Het gaat ons er niet om wat tussen je benen zit, maar wat op je hoofd zit", zegt artistiek directeur Casper. "Of je nu kort of lang haar hebt, je betaalt voor de dienst van de kapper."Bij Kinki Kappers ben je altijd welkom, wie je ook bent of wat je ook wilt, zegt hij. "Daarbij past het niet bij ons dat we vrouwen meer laten betalen dan mannen. We praten alleen over kapsel."