Voortvluchtig schaap Shrekapo 18,6 kilo lichter na eerste scheerbeurt in jaren

Een merinoschaap in Nieuw-Zeeland is na jarenlang voortvluchtig te zijn, eindelijk teruggevonden. Het dier had in al die jaren een enorme vacht gekweekt, waardoor het schaap omgedoopt werd tot Shrekapo, naar het schaap ‘Shrek’ in 2004 dat 27 kilo aan wol gegroeid had na zes jaar vermist te zijn. Na zijn scheerbeurt verloor het schaap 18.6 kilo aan merinowol. Dat is erg veel: want Shrekapo weegt doorgaans veertig kilo. Hij droeg dus bijna de helft van zijn lichaamsgewicht.Al drie winters lang was Shrekapo op vrije pootjes. Meer dan 5.000 schapen wonen op de lokale boerderij van Gavin Loxton. Elk van die schapen krijgen een oormerk, en ook de staart wordt verwijderd om steken van bromvliegen te vermijden. Nadat alle staarten eraf gehaald werden bij de lammetjes, was Shrekapo allicht achtergebleven. Sindsdien was Shrekapo een kluizenaarsleven beginnen te leiden, op zijn eentje in Nieuw-Zeeland.Tot vorige week, wanneer hij gezien werd tussen de rotsen aan het meer Lake Tekapo. «Hij was daar al zeker drie keer gezien door konijnenjagers, maar iedere keer als we hem gingen zoeken, kon niemand hem vinden», zegt Gavind Loxton van een lokale boerderij aan The Guardian. «We hadden hem al bijna opgegeven, maar nu is hij terug. Dat is uitstekend nieuws!»Nadat Loxton en zijn collega’s het glas hieven op Shrekapo, kwamen ze op het plan om het schaap op paasmaandag te scheren op de lokale markt in Tekapo. Meer dan driehonderd bezoekers daagden op om Shrekapo verlost te zien worden van zijn zware vacht. «Dat was een geweldig evenement na de stille coronajaren», zegt Loxton in The Guardian. «Hij was nog een beetje wiebelig na het scheren en moest zich nog aanpassen aan zijn nieuwe gewicht. Maar het is een last van zijn schouders. Nu dartelt hij weer in de zon.»