Oekraïense online campagne gaat viral: "Koop een straaljager voor me"

Een Oekraïense campagne die is gericht aan de allerrijksten ter wereld gaat viral op sociale media. Met één slogan proberen Oekraïners de aandacht van miljardairs als Elon Musk, Bill Gates en Jeff Bezos te krijgen: 'Buy me a fighter jet' ('Koop een straaljager voor me').Verschillende Amerikaanse media, zoals The Washington Post, berichten over de campagne die vorige week voor het eerst online verscheen. Het is onduidelijk wie er precies achter het veelbekeken filmpje zit.Een onbekende man, die zich voordoet als piloot, vraagt superrijke wereldburgers om hulp door een straaljager te kopen voor de Oekraïense strijdkrachten: Filmpje "We vragen u, filantroop, om uw financiële of politieke capaciteiten in te zetten om een straaljager voor ons te kopen", schrijft de organisatie op buymeafighterjet.com. "Eén vliegtuig kan duizenden onschuldige levens redden."In de video leggen de initiatiefnemers uit dat westerse landen 'bang zijn voor escalatie' en daarom geen gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne sturen. Ook weigert de NAVO een no fly-zone in te stellen uit angst dat het conflict zich uitbreidt buiten de Oekraïense landsgrenzen.Een gevechtsvliegtuig kost volgens de initiatiefnemers ongeveer 25 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro). Wie dat niet kan betalen, wordt opgeroepen om de allerrijksten met tweets te bestoken zodat zij worden overgehaald om Oekraïne te hulp te schieten. De campagne is al gedeeld door onder meer de burgemeester van de West-Oekraïense stad Lviv en de Oekraïense presidentiële adviseur Anton Gerasjtsjenko.Of miljardairs als Tesla-eigenaar Musk, Microsoft-oprichter Gates of Amazon-stichter Bezos van plan zijn om Oekraïne te steunen, is niet duidelijk.Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is er veel aandacht voor de strijd in de lucht. Polen stelde op eigen houtje voor om toestellen aan Oekraïne te leveren. De Verenigde Staten weigerden daaraan mee te werken."Als gevechtsvliegtuigen een luchtruim in moeten vliegen waar Rusland en Oekraïne met elkaar strijden, levert dat een gevaar op voor alle NAVO-landen", zei Defensiewoordvoerder John Kirby er begin vorige maand over.The Washington Post schrijft dat de recente Russische wreedheden in Oekraïne de houding van westerse landen wel iets veranderd heeft. Zo overweegt Slowakije momenteel gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne te leveren.Pentagon: meer gevechtsvliegtuigenHet Pentagon maakte gisteren bekend dat Oekraïne gevechtsvliegtuigen en onderdelen voor reparatie gekregen heeft. Om welk type toestellen het gaat en om hoeveel is niet duidelijk. Ook over de herkomst zijn geen mededelingen gedaan.Kirby zei alleen dat 'Oekraïne nu meer gevechtsvliegtuigen heeft dan twee weken geleden'.