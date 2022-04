Waarom een veganistisch dieet beter is voor honden

Je hond aan de tofu? Dat is helemaal geen gek idee. Volgens onderzoekers is een veganistisch dieet het gezondst voor je huisdier.



“Uit onze studie en andere studies op dit gebied blijkt dat de gezondste en minst schadelijke dieetkeuze voor honden een nutritioneel gezond veganistisch dieet is”, zegt Andrew Knight, hoogleraar dierenwelzijn en ethiek aan de Universiteit van Winchester tegen HLN.



De wetenschappers bestudeerden een jaar lang ruim 2600 honden en hun baasjes. Een deel van de honden at veganistisch, een ander deel bewerkt vlees en nog een deel kreeg een op rauw vlees gebaseerd dieet. Daarna werd gekeken hoeveel gezondheidsproblemen de dieren kregen. De honden die rauw vlees aten waren nipt beter af dan de veganisten, maar omdat rauw vlees gepaard gaat met voedingsrisico's concluderen de wetenschappers dat veganistisch voer beter is.



Dat geldt overigens niet voor katten. Een veganistisch dieet is voor hen veel lastiger, omdat zij plantaardig voer minder goed verteren en specifieke voedingsstoffen uit vlees missen.

Reacties

22-04-2022 14:32:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.034

OTindex: 21.209

Dan moet het toch een veganistisch dieet geweest zijn waar een partij mineralen en vitamines aan toe gevoegd zijn, anders dan komen ze echt fundamentele stoffen te kort. Maar eigenlijk is rauw vlees dus beter voor honden, zolang je zaken als parasieten en besmettingen onder controle houdt. Een veganistisch dieet voor honden helpt wel in redcutie van de kooldioxide uitstoot. Die is gigantisch voor honden.

22-04-2022 14:35:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.286

OTindex: 27.797

Ik vermoed (alweer) een Diederik Stapeltje. (Over de hufterigheid van mensen die vlees eten)

22-04-2022 16:10:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.533

OTindex: 81.588



Ik ben vegetariër, maar bij mij hoef je niet met tofu aan te komen



: Stapel heb ik je al vaker zien noemen Honden zijn alleseters.. maar of tofu nou zo goed is voor mens / dier / milieu?Ik ben vegetariër, maar bij mij hoef je niet met tofu aan te komen @Emmo : Stapel heb ik je al vaker zien noemen

