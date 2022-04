Google Maps haalt blur van militaire installaties Rusland

Google lijkt kant te kiezen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, want het techbedrijf heeft alle blurs van geheime Russische locaties in Google Maps verwijderd. Hierdoor kunnen gebruikers gewoon van boven militaire en strategische installaties van de Russen bekijken.Het gaat onder meer om kazernes, militaire vliegvelden, marinehavens en lanceerinstallaties. Aangezien de beelden al wat ouder zijn is bijvoorbeeld de onlangs gezonken RFS Moskva nog te zien in de haven van Sebastopol.Uiteraard heeft de onthulling geen gevolgen voor het verloop van de oorlog, omdat de inlichtingendiensten uiteraard al lang over ongeblurde satellietbeelden beschikt, die ook nog actueler en van betere kwaliteit zijn. De actie is meer een signaal van Google aan Rusland dat het bedrijf zich niet langer aan de voorwaarden van dat land conformeert.