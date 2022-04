Ex-vrouw van Elon Musk wordt om opvallende reden aangeklaagd

Justine Musk (49) heeft een groot probleem: de ex-vrouw van Elon Musk (50) wordt namelijk door een bezorger van DoorDash aangeklaagd omdat haar hond haar zou hebben aangevallen tijdens het afleveren van een maaltijd.



Hayedeh Samadi klaagt Justine aan voor aansprakelijkheid, algemene nalatigheid, geweldpleging en nog een aantal andere zaken. Haar eis liegt er niet om: ze wil namelijk dat de hond van Justine wordt ingeslapen voor de aanval.



In een verklaring van de vrouw staat dat ze langere tijd niet kon werken door de opgelopen verwondingen en daardoor met haar financiën in de problemen is geraakt. Ook zou ze last hebben gekregen van paniekaanvallen, frustraties en in het algemeen minder van het leven kunnen genieten. De hond van Justine zou haar zonder reden hebben aangevallen, maar ze zou na de aanval geen klacht hebben ingediend bij een diereninstantie die hierover gaat.

Reacties

21-04-2022 08:54:35 Emmo

Quote:

ze wil namelijk dat de hond van Justine wordt ingeslapen voor de aanval. Dus vóórdat het beest aanvalt moet hij worden ingeslapen. Maar de aanval heeft toch al plaatsgevonden?



En wat hiervan te denken:

Quote:

maar ze zou na de aanval geen klacht hebben ingediend bij een diereninstantie die hierover gaat.



In dit geval zou ik als rechter éérst willen weten wat er nou werkelijk gebeurt is. Zomaar een bewering doen kan natuurlijk iedereen.

21-04-2022 09:00:04 allone

En zijn er geen camera's die kunnen laten zien wat er gebeurd is? Want idd, iedereen kan van alles zeggen.

21-04-2022 09:09:49 allone

@Emmo : tja, niet iedereen is een beroemde auteur

21-04-2022 12:15:48 BatFish

@allone : Of een competent auteur. Je hoeft niet persé beroemd te zijn om correct en helder te formuleren

