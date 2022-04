Unicum: micro-hoeveelheid maanstof geveild voor 450.000 euro

Vijf buisjes met een minuscule hoeveelheid maanstof zijn in de Verenigde Staten geveild voor 450.000 euro. Nooit eerder werd maanmateriaal verkocht, aangezien NASA-beleid dit verbiedt. Maar door een menselijke fout gebeurde het nu toch.



De maankorreltjes zijn door Neil Armstrong in een zakje geschept tijdens de Apollo 11-missie in 1969. De astronauten verzamelden voor de zekerheid een sample van een halve kilo. Daarna werd nog meer dan twintig kilo opgeschept en meegenomen.



Alle maanstof is onderzocht en opgeslagen door de NASA, maar het geleegde zakje waarin het noodmonster zat, werd in de jaren zeventig verkocht voor minder dan duizend dollar. Pas in 2015 realiseerde de koper dat er in de naden van het zakje nog restanten zaten van maanstof.



Na onderzoek bevestigde NASA dit, en klaagde de ruimtevaartorganisatie de koper aan. Maanstof moet als nationaal erfgoed in handen blijven van de overheid, zo stelden ze. De rechter gaf de koper echter gelijk en hij verkocht het leeggeplozen zakje in 2017 voor omgerekend 1,5 miljoen euro.



Nu ging ook de maanstof onder de hamer. De minuscule hoeveelheid maanstof ging over de toonbank voor circa 450.000 euro.

20-04-2022 08:11:11 omabep

Oudgediende



Quote:

Nu ging ook de maanstof onder de hamer. De minuscule hoeveelheid maanstof ging over de toonbank voor circa 450.000 euro. Ik hoop wel dat de hamer niet te hard geslagen heeft, je vindt er niets van terug als dit zou gebeuren, het is tenslotte al stof en maar een ieniemie beetje. De NASA gooit een zakje weg en verwachtte daarna, toen bleek dat er nog een beetje stof inzat, dat dit van hun was!Ik hoop wel dat de hamer niet te hard geslagen heeft, je vindt er niets van terug als dit zou gebeuren, het is tenslotte al stof en maar een ieniemie beetje.

20-04-2022 10:07:32 Emmo

Stamgast



Je zal maar een grondige poetsvrouw hebben...

20-04-2022 10:38:26 Mamsie

Oudgediende



In mijn huis ligt ook wel ergens wat stof. Liefhebbers?

20-04-2022 10:38:45 De Paus

Oudgediende



S Wel apart, stof van de maan. Een beetje jammer is dat het wel erg veel geld kost om het hier op aarde te krijgen. En dat terwijl die stof eigenlijk nagenoeg precies het zelfde is als de stof op onze eigen aarde. Er is nauwelijks of geen verschil met de stof op aarde, het enige verschil is eigenlijk dat het heel veel gekost heeft om die maanstof hier te krijgen.

20-04-2022 11:16:41 Mamsie

Oudgediende



@De Paus : En of we hier op aarde al geen stof genoeg hebben! Nét de trap gestofzuigd, wat een verbetering!

20-04-2022 11:33:10 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Eens in de drie à vier weken moet ik de stofzuiger legen. 't Is ook niet misselijk wat daar uit komt.

20-04-2022 18:00:50 Jura6

Erelid



@Mamsie : Er komt dagelijks ongeveer 40 ton kosmisch stof op de aarde neer. Per jaar wordt de aarde zo'n 50.000 ton zwaarder.

20-04-2022 18:39:56 Mamsie

Oudgediende



@Jura6 : O, dus dáár komt die zooi vandaan! Nou ja, het houdt me dus van de straat hè!

