Startup wil mensen onsterfelijk maken in de metaverse

Een Britse startup ontwikkelt een manier waarmee mensen na hun dood in een virtuele wereld 'doorleven'. Ze krijgen dan een avatar die op hen lijkt en op dezelfde manier praat en beweegt. Die avatar moet steeds realistischer lijken naarmate de technologie zich ontwikkelt.



De 'live forever'-modus noemt het bedrijf Somnium Space de feature van zijn virtuele wereld, ook wel metaverse genoemd, die mensen de mogelijkheid geeft zoveel mogelijk informatie over henzelf op te slaan. Met die data wordt dan een avatar gemaakt, die op dezelfde manier praat, beweegt en klinkt. Die avatar blijft ook na de dood van een gebruiker actief. Daardoor zouden mensen met nabestaanden kunnen blijven praten als ze dit willen.



Oprichter en ceo Artur Sychov van Somnium Space kwam op het idee nadat hij te horen kreeg dat zijn vader een agressieve vorm van kanker had. Hij besefte hoe weinig tijd hij nog met hem zou kunnen doorbrengen. Sychov zegt dat hij het niet kon verdragen dat zijn kinderen, die toen nog maar een paar jaar oud waren, zouden opgroeien zonder herinneringen aan hun opa.



Volgens Sychov is het doel een avatar te bouwen die zich bijna exact hetzelfde gedraagt als de echte persoon. "Je zult de virtuele persoon ontmoeten en je zal tijdens de eerste tien minuten niet eens doorhebben dat het eigenlijk AI (kunstmatige intelligentie) is. Dat is het doel."



De ondernemer zegt dat dit soort innovaties de metaverse op de kaart zullen zetten als een nieuwe plek waar mensen waardevolle ervaringen kunnen hebben. "Mensen denken dat het gaat om de verkoop van NFT’s en andere zaken, maar daar draait het niet om. Het gaat veel dieper dan dat.”



Om zo’n avatar te bouwen, zegt Sychov dat er enorm veel data moeten worden verzameld, tot wel honderden keren meer dan smartphones kunnen verzamelen. Om die reden is virtual reality (VR) daar de beste oplossing voor.



VR zou gebruikt kunnen worden om allerlei details te kunnen verzamelen, zoals hoe mensen bewegen, gezichtsuitdrukkingen, hun stem, hun verschillende emoties en nog veel meer.



Daarna kan de avatar worden gemaakt. Om interacties met die avatar nog realistischer te maken, werkt Somnium Space samen met Teslasuit, een bedrijf dat een full-body VR-pak bouwt. Daardoor zouden gebruikers avatars kunnen ‘aanraken’.



Dat doet het pak door elektrische signalen te sturen naar bepaalde plaatsen in het lichaam, zoals de vingertoppen wanneer je iets 'vastpakt'.



Somnium Space begint later dit jaar met de eerste dataverzamelingen. Daarna moeten volgend jaar de eerste AI-avatars worden gemaakt. Hoewel Sychov nog niet verwacht dat die eerste versies heel geloofwaardig zullen overkomen, denkt hij wel dat, naarmate de technologie vordert, de avatars steeds realistischer zullen worden.



Hoe beter de AI wordt, hoe beter het nieuwe versies van je avatar zou kunnen maken. Dat betekent dat nabestaanden zelfs na je dood nog geüpdatete versies van jou kunnen krijgen.



De feature zal voor gebruikers van de VR-wereld automatisch uit staan. Sychov benadrukt dat zijn bedrijf zich wil onderscheiden van grote sociale media als Facebook en Google door nooit ongevraagd data van gebruikers te verzamelen. De data wordt alleen bewaard van klanten die vrijwillig betalen voor de ‘live forever’-modus.



Omdat het bedrijf al die data moet opslaan, zal er wel een prijskaartje aan hangen. Momenteel is dat zo’n vijftig dollar per jaar. Dat zou volgens Sychov nog lager kunnen worden, maar hij zegt wel dat er altijd kosten zullen verbonden zijn aan de opslag van grote hoeveelheden data.



Microsoft werkt aan iets soortgelijks

Somnium Space is niet het enige bedrijf dat dit soort technologie ontwikkelt. Ook Microsoft werkt sinds vorig jaar aan iets dat erop lijkt. In januari vorig jaar vroeg het een patent aan voor 'conversationele bots van een specifieke persoon'. In de patentaanvraag wordt vermeld dat die gebaseerd zouden kunnen zijn op overleden personen.



In tegenstelling tot het model van Somnium Space zou de technologie van Microsoft niet werken met VR. In plaats daarvan zal een bot worden gegenereerd gebaseerd op afbeeldingen, diepte-informatie en videodata van die persoon. Ook kunnen berichten van sociale media, brieven en stem-data worden gebruikt.



Beide ideeën doen denken aan een aflevering van de scifi-serie Black Mirror. In ‘Be Right Back’ raakt een vrouw haar partner kwijt in een ongeluk, waarna ze een dienst gebruikt die zijn stem en persoonlijkheid simuleert. Later wordt die AI-persoonlijkheid in een robot-lichaam gestoken dat bijna niet te onderscheiden valt van de echte man.

Reacties

19-04-2022 10:40:49 Mamsie

Oudgediende



Het lijkt me doodeng. Een zombie van je man of vrouw die dood is.

Niet goed voor de rouwverwerking, denk ik.

19-04-2022 11:04:36 Emmo

Stamgast



Maar ook ik vind het maar niks. @Mamsie : Als je de schakelaar uitzet is 'ie weg. Je hebt er wel controle over.Maar ook ik vind het maar niks.

19-04-2022 11:11:31 allone

Oudgediende



panta rei; alles verandert..:

het leven is als een rivier, je stapt nooit 2x in hetzelfde water.

.. laat mensen gaan als ze gestorven zijn. Er zijn nog genoeg mooie mensen over.



