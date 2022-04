Help ik woon in Helpman! Inwoners van Groningen Zuid moeten de gekste capriolen uithalen om de stad uit en in te komen

Tureluurs wordt hij ervan. Jeroen van der Broek moet door een doolhof van wegafsluitingen en parkeerregels om zijn Volkswagen-busje naar Beilen te brengen.

Van der Broek (44) is ICT’er en woont in het zuiden van de stad Groningen, in Helpman. Iets verderop worden het Julianaplein en de ringweg verbouwd. Daarom kiezen veel automobilisten een sluiproute door Helpman. En dáárom besloot de gemeente twee belangrijke ontsluitingswegen van deze wijk (gedeeltelijk) af te sluiten: de Goeman Borgesiuslaan en de Helperzoomtunnel.

Bovendien wil de gemeente in bijna de hele stad (op een paar buitenwijken na) betaald parkeren invoeren. Op 1 oktober 2021 was Helpman aan de beurt. Op 1 mei volgt weer een ronde. Dan wordt betaald parkeren ingevoerd in onder andere de wijk Paddepoel.



Deze twee zaken maken het leven van Van der Broek erg lastig. Hij heeft namelijk een Volkswagen-camper, model T4. Sinds oktober 2021 mag deze niet meer in de wijk staan. De wagen is namelijk 15 centimeter te hoog voor een parkeervergunning. Jeroen koopt een tweede, kleinere auto en stalt de camper in het Friese Fochteloo.

„De keuze voor betaald parkeren vond ik wel begrijpelijk”, zegt Van der Broek, „al pakte het voor mij persoonlijk onhandig uit.”



Nu gaan we verder naar afgelopen maandag, 11 april. Want door zijn hoge busje en doordat hij het regionale nieuws slecht volgt belandt Jeroen dan in een doolhof aan omleidingen. Dan moet zijn camper namelijk naar een garage in Beilen voor de APK. En als Van der Broek op maandag naar Beilen wil rijden, stuit hij, tot zijn verrassing, op een afgesloten Goeman Borgesiuslaan.

Dan maar omrijden en via De Savornin Lohmanlaan („ik heb wel lang moeten wachten voor iemand me de Hereweg op liet”) de stad uit, richting Beilen.



Dat gaat vlot. Met een leenauto keert hij terug naar Groningen.

Daar stuit hij op een probleem: met zijn bezoekersvergunning mag hij de leenauto 16 uur per week parkeren. En als de garage belt dat zijn busje ‘wat extra aandacht nodig heeft’, wil hij geen parkeergeld betalen.

„Daarom besloot ik even naar Hoogezand te gaan. Ik moest daar toch nog wat afleveren bij mijn ex.” Op die manier spaart hij twee uur uit die hij nodig heeft om de dinsdag door te komen.

Als hij terug gaat, kijkt hij op zijn routeplanner. De Helperzoomtunnel (essentieel om van Hoogezand naar Groningen Zuid te komen) is afgesloten.

De Helperzoomtunnel is overdag afgesloten voor het verkeer dat van oost (vanaf de Duinkerkenstraat) naar west (de Helperzoom) wil rijden. De afsluiting moet sluipverkeer voorkomen. De hulpdiensten mogen wel altijd door de tunnel.



Via Foxhol, Waterhuizen en Haren („daar stond het helemaal vast want iedereen kiest die sluiproute”) keert hij terug naar zijn huis. en twittert: ‘Help, ik woon in Helpman’



Als hij uit het raam kijkt, ziet hij de campers van zijn buurtgenoten. Minstens zo hoog als zijn eigen exemplaar en permanent langs de straat geparkeerd. Hij denkt nog eens aan zijn eigen camper die hij stalt in Fochteloo. „Misschien ben ik te braaf.”

