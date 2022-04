Geen paracetamol, maar pepermunt tegen buikpijn?

Een pepermuntje tegen de buikpijn. Aan de hand van onderzoek van verschillende ziekenhuizen wordt gekeken of dat helpt voor kinderen met medisch onverklaarbare buikpijnklachten. Daar heeft zo'n een op de tien last van. Zijn er eigenlijk nog meer snoepjes die als medicijn kunnen dienen?



Zo'n 240 kinderen doen mee aan de zogeheten MINT-studie, dat wordt uitgevoerd vanuit het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Twaalf andere ziekenhuizen met maag-darm-leverartsen en een kinderafdeling werken ook mee. Eén groep kinderen krijgt pepermuntolie, een andere sectie krijgt een placebo en de derde groep krijgt een pepermuntje. "We verwachten dat de pepermuntolie beter werkt dan de placebo, maar bij de gewone pepermuntjes weten we het niet zo goed", zegt Koen Vermeijden, arts-onderzoeker van de MINT-studie.



Volgens hem is het daarom des te interessant om het uit te zoeken. Op dit moment wordt pepermuntolie al wel geadviseerd bij buikklachten, al is het dus nog niet zeker of het echt werkt bij kinderen. "Je kunt je voorstellen dat het een betaalbaar medicijn is als het effectief blijkt te zijn", zegt Vermeijden tegen EditieNL. "Pepermuntolie kan iedereen kopen bij de drogist en het hoeft niet per se op recept."



Van menthol, dat wordt gemaakt van munt, wordt al jarenlang gedacht dat het een helende werking heeft. En dan niet alleen voor darmklachten. Vroeger werd het gebruikt bij hoofdpijn, tegen verkoudheid en bij problemen met de spijsvertering. De olievariant, pepermuntolie, werd onder andere gebruikt om jeukende huidziekten mee te genezen.



Tijdens het onderzoek krijgen de kinderen drie keer per dag één of twee pepermuntjes. Daar zit weer pepermuntolie in. De dosering is afhankelijk van de leeftijd. Als de klachten wegblijven en het medicijn effectief blijkt te zijn, dan is dat niet alleen fijn voor de ouders.



"Pepermuntjes zijn gewoon snoepjes. Dat is aantrekkelijk voor de kinderen en het zou ziekenhuisbezoeken kunnen besparen", zegt Vermeijden. Op dit moment is chronische buikpijn – langdurige buikpijn in combinatie met harde of zachte ontlasting – namelijk een veelvoorkomende reden voor een ziekenhuisbezoek van kinderen.



Hoewel pepermuntolie bij kinderen dus nog niet bewezen werkzaam blijkt, wijst onderzoek van het Maastricht UMC+ uit 2019 uit dat het bij volwassenen wel helpt tegen het Prikkelbare Darm Syndroom. En er zijn volgens de ervaring van Mariska Schaefer van Het Oud-Hollandsch Snoepwinkeltje meer 'snoepjes' die helpen tegen lichamelijke klachten. "Je hebt bepaalde dropsoorten met Franse tijm die helpen tegen maagpijn, en je hebt harde varianten voor de keel."



"Zoethout en drop helpen over het algemeen tegen een lage bloeddruk. Vooral gemberdrop is daar goed voor", gaat Schaefer verder. "Als je een hoge bloeddruk hebt dan is drop juist niet goed."



Ook voor zwangeren heeft Schaefer snoepadvies – al geeft ze dit wel met een kleine knipoog. "Neem geen snoepjes met ananas en kaneel als je zwanger bent, tenzij je weeën juist wil opwekken. Dan kunnen die snoepjes juist helpen."



En pepermunt? Die is Schaefer ook niet onbekend. "Vroeger had je maagpepermunt voor mensen die last hadden van maagklachten en kinderen kregen vroeger suikerpepermunt tegen de levertraan."



Mocht pepermunt straks ook blijken te werken tegen onverklaarbare buikklachten bij kinderen, dan moeten we er volgens arts Vermeijden niet te erg bij stilstaan dat we onze kinderen snoep geven. "Je zou denken dat snoep niet gezond is, maar het kan goed zijn voor kinderen die het moeilijk vinden om pepermuntolie in te nemen. Het is een goed alternatief om toch iets in te nemen tegen de buikpijn, en het verlaagt de drempel voor kinderen."

