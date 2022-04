Zwitserse man (20) krijgt longproblemen omdat hij te hard masturbeert

WINTERTHUR - Een Zwitserse man (20) kwam tot een heel ander hoogtepunt dan dat hij eigenlijk van plan was. Omdat hij iets te fel de hand aan zichzelf

17-04-2022 12:18:59

Was ademhalen het probleem, of bewegingen die hij maakte? Kan me hier weinig bij voorstellen. Misschien had hij sowieso al zwakke longen?